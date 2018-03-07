В США неуравновешенные пешеходы стали нападать на дорогах на беспилотные автомобили

Однако присутствие человека в беспилотном автомобиле не дает гарантии отсутствия ДТП. К тому же, судя по отчету департамента, одной из главных причин попадания беспилотников в дорожно-транспортные происшествия стала не неспособность роботов реагировать на происходящее на дороге, а банальный "человеческий фактор", пишет Newsru.com.

Как выяснилось, из всех зарегистрированных за месяц ДТП с участием беспилотных автомобилей почти треть произошла по вине пешеходов, которые выражали агрессию и нападали на беспилотники.

Как сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на январский отчет транспортного департамента, за месяц в штате произошло шесть ДТП с беспилотниками и два из них - по вине пешеходов. Оба случая нападения зафиксированы в Сан-Франциско.

2 января автомобиль Chevy Bolt EV от General Motors стоял на перекрестке в ожидании зеленого света, а когда тронулся на разрешающий сигнал светофора, то некий мужчина, перебегающий улицу на красный свет, стал орать на беспилотную машину, ударил ногой в задний бампер и разбил заднюю фару. Водитель, находившийся в салоне авто и страхующий робота, как того требует законодательство, не стал вызывать полицию.

28 января другой автомобиль GM, также под автономным управлением, стал причиной раздражения водителя такси. Остановившись на светофоре, таксист вышел из машины и, подбежав к стоящему сзади беспилотному автомобилю, с силой несколько раз ударил по боковому стеклу, оставив на нем царапины. В этом случае полицию также не вызывали.

Интересно, что из всех шести ДТП с участием беспилотников три произошли в момент, когда автомобили находились под ручным управлением водителей. Во всех случаях машины получили незначительные повреждения.