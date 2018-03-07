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Результаты аудита МВД: при планировании восточной границы не совершалось ошибок

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Граница Эстонии с Россией.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

При составлении проекта восточной границы не были допущены ошибки, сообщается в обнародованном в среду МВД промежуточном аудите проекта сооружения границы.

«Аудит показал, что в планировании строительства восточной границы нет ошибок», - сказал на прошедшей в среду пресс-конференции глава МВД Андрес Анвельт.

Когда в 2015 году началось составление прогноза в соответствии с инструкциями правительства, было крайне мало информации практически по всем влияющим на цену факторам вроде объема строительства и геологии, отметил Анвельт. Кроме того, у департамента полиции и погранохраны (PPA) было фактически всего полтора месяца на то, чтобы представить оценку, добавил он.

Критики заслуживает только передача информации, поскольку информация о подорожании строительства границы недостаточно четко была передана из PPA в МВД. Кроме того, критики также могут заслуживать и сотрудники МВД, которые отчасти не осуществили достаточного надзора за финансовыми обязательствами и не всегда проявляли необходимый интерес к планированию восточной границы, сказал министр.

«Но эти обстоятельства не изменили бы ни строительство восточной границы, ни ее стоимость», - подчеркнул Анвельт. Государству в результате этих недочетов не был причинен денежный ущерб, разве что репутационный, вызванный проблемами в коммуникации, отметил он.

Тема строительства восточной границы привлекла внимание общественности в начале февраля этого года, когда оказалось, что проект, стоимость которого по предварительной оценке составляла 79 млн евро, подорожает в 2,5 раза и, согласно уточненной оценке PPA, будет стоить 197 млн евро.

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