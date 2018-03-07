Яйца в ближайшие месяцы не подешевеют

«Повышение цен на яйца было логичным, и ему предшествовал, прежде всего, начавшийся в августе прошлого года дефицит, но можно сказать, что цена на яйца сейчас справедлива, а прежде яйца продавали скорее по заниженным ценам, причем, ниже их реальной ценности», - сказал Сапожнин.

Он привел пример, что яйца являются более высоким источником белка по сравнению с другими продуктами, богатыми качественным белком, например филе свинины, курицы и телятины. При этом цена за килограмм у них значительно ниже и сейчас. В среднем упаковка из 10 яиц размера L марки Eggo стоит в розничной сети ориентировочно 1,80 евро, то есть цена за килограмм достигает примерно 2,65 евро. Сапожнин добавил, что более высокая, чем обычно, цена на яйца не оказала негативного влияния на результаты продаж, а объем продаж по сравнению с январем прошлого года даже вырос.