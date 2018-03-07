среда, 7 марта 2018 г.
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  • Прибавление в семействе: вместе с США, Канадой, Чехией и Самуэльссоном к бойкоту России присоединились словенцы

Прибавление в семействе: вместе с США, Канадой, Чехией и Самуэльссоном к бойкоту России присоединились словенцы

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ФОТО: LaPresse/Fabio Ferrari/LaPresse

Словенский биатлонист Клемен Бауэр заявил, что не примет участие в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

«Я не собираюсь ехать в Россию.

Я был полностью уверен, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенесет эти гонки, но, несмотря на все те усилия, которые мы приложили в борьбе за чистый спорт, благодаря президенту IBU этого не произошло.

Мне также не понятно как можно соревноваться в стране, где нет аккредитованного антидопингового агенства.

Хочется увеличить активную роль спортсменов в принятии подобных решений´», – сказал Бауэр FasterSkier.

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