Футболист ПСЖ высморкался и вытер руку о Роналду

Не совсем спортивным поведением во второй раз за два дня отличился защитник ПСЖ Дани Алвес. Сначала Алвес сказал, что ему наплевать на потрясшую весь футбольный мир смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори, а затем проявил неуважение к звезде "Реала" Криштиану Роналду.