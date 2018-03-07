Футболист ПСЖ высморкался и вытер руку о Роналду
7 марта 2018 г., 15:30
Не совсем спортивным поведением во второй раз за два дня отличился защитник ПСЖ Дани Алвес. Сначала Алвес сказал, что ему наплевать на потрясшую весь футбольный мир смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори, а затем проявил неуважение к звезде "Реала" Криштиану Роналду.
Защитник «Пари Сен-Жермен», бывший игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес высморкался и вытер руку о нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Видео появилось на YouTube-канале Bola Bundar.
Алвес сделал это незаметно, приобняв португальца в одном из игровых эпизодов. По ходу встречи игроки неоднократно вступали в перепалки, в одном моменте Роналду отмахнулся от соперника, но судья не стал его наказывать.