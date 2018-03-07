Картина дня: смертельное ДТП, торговая война ЕС с США и проблемы беженцев

Машина насмерть переехала лежавшего на дороге человека

Сегодня вечером произошло тяжелое ДТП: лежавший на проезжей части мужчина с признаками алкогольного опьянения попал под автомобиль и умер. Читать далее...

Фото и видео: в Таллинне поезд сбил женщину

Сегодня вечером в Таллинне на железнодорожном переезде "Тонди" поезд сбил женщину. Читать далее...

Запись с камеры видеонаблюдения: водитель, врезавшийся в магазин электроники, сбежал с места происшествия

На выходных легковой автомобиль врезался в магазин компьютерной техники, расположенный на Тартуском шоссе в Таллинне. Читайте далее...

За неделю грипп свел в могилу еще 11 жителей Эстонии

На прошлой неделе к врачам обратились 7493 человека с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых почти 42 процента – дети. Читать далее...

Евросоюз придумал ответный удар в торговой войне с США

Европейский союз подготовил ответные ограничения в случае принятия протекционистских таможенных тарифов на сталь и алюминий со стороны США. Читайте далее...

Никто не хочет сдавать свои квартиры беженцам

Находящаяся в центре для подавших ходатайство о предоставлении убежища, расположенном в Вягева Йыгеваского уезда, большая сирийская семья ищет новый дом уже пятый месяц подряд. Аналогичный центр в Вао, Ляэне-Вирумаа, уже теряет надежду распрощаться с двумя семьями беженцев – квартир просто нет или наймодатели не хотят сдавать квартиры беженцам. Шесть одиноких жительниц Эритреи тоже не могут найти себе жилье. Читайте далее...

Изменение закона вынудило пенсионеров делить детей

В связи с изменением закона пожилой паре пришлось переписать детей с одного родителя на другого, так как доплата за пятерых детей привела к тому, что пенсия матери стала превышать 500 евро, поэтому ей пришлось бы платить подоходный налог. Читайте далее...

Спасателей могут обязать вернуть миллионы евро

Спасательный департамент приобрел технику за 27,8 миллиона евро, и покупку, осуществленную в рамках двух проектов по конкурсу на госзаказ, проверили аудиторы Министерства финансов, по оценке которых, спасатели должны вернуть по обоим проектам 10 процентов от потраченной суммы. Читайте далее...

Вскрылись новые подробности смерти двух эстонских рабочих в Швеции

Речь идет об одном из самых страшных за последние годы связанного с эстонцами несчастного случая на производстве, о котором шведские СМИ говорят до сих пор. Читать далее...

Фото и видео: тяжелое ДТП на шоссе Пярну-Раквере

Сегодня в 14:45 в Пайде на перекрестке шоссе Пярну-Раквере и улицы Тийги произошло ДТП, в результате которого грузовик перевернулся и заблокировал проезжую часть, также повреждения получили два легковых автомобиля. Читать далее...

Загадка необъяснимой вони по-прежнему кроется в здании суда

Ровно год прошел сегодня с того дня, когда в уездном центре Ида-Вирумаа, в Йыхви, из здания суда эвакуировали людей, почувствовавших неприятный запах. За минувший год проведенные экспертизы давали противоречивые результаты. И хотя к делу подключили финнов, ясных ответов насчет источника запаха и безопасности здания нет и поныне. Читайте далее...

В Таллиннском зоопарке усыпили амурского тигра

Таллиннский зоопарк сегодня вечером сообщил на своей странице Facebook, что обитателей зоопарка покинул амурский тигр — самка по имени Пийга. Читать далее...

Результаты аудита МВД: при планировании восточной границы не совершалось ошибок

При составлении проекта восточной границы не были допущены ошибки, сообщается в обнародованном в среду МВД промежуточном аудите проекта сооружения границы. Читайте далее...

Полиция предупреждает о подозрительном молодом человеке

В полицию поступила информация, что в Пайде говорящий на эстонском языке молодой человек утверждает, что стал жертвой ограбления и просит у людей деньги, чтобы добраться до дома. Читайте далее...

Русский диссидент Ольга Литвиненко в Эстонии: Путин хочет восстановить Советский Союз

Эстонию посетила русский диссидент и на данный момент живущая в изгнании в Польше Ольга Литвиненко, которая выступила сегодня на проходящей в Рийгикогу встрече, где рассказала о ситуации в России под режимом Путина. Читать далее...

Лучшая авиакомпания мира начнет полеты в Таллинн

Qatar Airways, которая неоднократно становилась лучшей авиакомпанией мира, начнет выполнять рейсы в Таллинн. Читать далее...

В горах Чечни рухнул вертолет