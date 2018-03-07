Над фигуристкой Медведевой нависла угроза операции

«Она сейчас проходит обследование по поводу травмы. Ее очень беспокоит нога. Она ждет результатов анализов, и после них уже можно сделать вывод. Возможно, Жене нужна будет операция, чтобы готовиться дальше», — сообщил Авербух.

Если Медведева решится на операцию, а из-за травмы ее участие в Олимпиаде ставилось под вопрос, то, скорее всего, пропустит Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане, который пройдет с 19 по 25 марта.