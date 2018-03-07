В Международный женский день в Таллинне пройдет ряд романтических концертов

Международный женский день, 8 марта, Таллинн отметит рядом романтических концертов.
В 12.30 в Яановской церкви на площади Вабадузе выступят учащиеся Таллиннского музыкального училища имени Г. Отса по классу струнных.
В здании Исторического музея (Большой гильдии) на улице Пикк, 17 в 18.00 начнется бесплатный концерт «Классика к Женскому дню для фортепиано и мужского голоса», в котором примут участие пианист-виртуоз Кирил Лисиенко, баритон Харальд Вейлер и пианистка Аннели Мерелайд, в программе которых произведения Моцарта, Генделя, Шопена, Листа и т.д.
В культурном центре «Сальме» в 19.00 тематический концерт бэнда Танеля Падара, а культурном центре Линдакиви в это же время начнется бесплатный музыкальный концерт, программа которого составлена 14-23-летними бывшими и нынешними учениками Куристикуской гимназии, которые выступят также в роли исполнителей.
В Камерном зале Академии театра и музыки Эстонии в 19.00 силами юношей-студентов будет исполнена программа, напоминающая о временах аргентинского короля танго Астора Пьяццоллы. Этот концерт также можно послушать бесплатно.
В концертном зале «Эстония» в 19.00 начнется концерт вокального ансамбля TENORS Un LIMITED из Великобритании при участии хора девочек Эстонского телевидения. Билеты продаются в «Пилетилеви».
В пятницу, 9 марта, в 19 часов в концертном зале Nordea посвященный празднику гала-концерт «Мужчины - женщинам!» с участием самых известных эстонских вокалистов. Билеты продаются в «Пилетилеви». В это же время в «Сальме» - праздничный концерт Pretty Woman, на котором будут исполняться романтические произведения из репертуара ансамбля «АББА», известных мюзиклов, а также испанские песни о любви.