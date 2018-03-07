В Международный женский день в Таллинне пройдет ряд романтических концертов

В 12.30 в Яановской церкви на площади Вабадузе выступят учащиеся Таллиннского музыкального училища имени Г. Отса по классу струнных.

В здании Исторического музея (Большой гильдии) на улице Пикк, 17 в 18.00 начнется бесплатный концерт «Классика к Женскому дню для фортепиано и мужского голоса», в котором примут участие пианист-виртуоз Кирил Лисиенко, баритон Харальд Вейлер и пианистка Аннели Мерелайд, в программе которых произведения Моцарта, Генделя, Шопена, Листа и т.д.

В культурном центре «Сальме» в 19.00 тематический концерт бэнда Танеля Падара, а культурном центре Линдакиви в это же время начнется бесплатный музыкальный концерт, программа которого составлена 14-23-летними бывшими и нынешними учениками Куристикуской гимназии, которые выступят также в роли исполнителей.

В Камерном зале Академии театра и музыки Эстонии в 19.00 силами юношей-студентов будет исполнена программа, напоминающая о временах аргентинского короля танго Астора Пьяццоллы. Этот концерт также можно послушать бесплатно.

В концертном зале «Эстония» в 19.00 начнется концерт вокального ансамбля TENORS Un LIMITED из Великобритании при участии хора девочек Эстонского телевидения. Билеты продаются в «Пилетилеви».