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В Международный женский день в Таллинне пройдет ряд романтических концертов

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Любовь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Международный женский день, 8 марта, Таллинн отметит рядом романтических концертов.

В 12.30 в Яановской церкви на площади Вабадузе выступят учащиеся Таллиннского музыкального училища имени Г. Отса по классу струнных.

В здании Исторического музея (Большой гильдии) на улице Пикк, 17 в 18.00 начнется бесплатный концерт «Классика к Женскому дню для фортепиано и мужского голоса», в котором примут участие пианист-виртуоз Кирил Лисиенко, баритон Харальд Вейлер и пианистка Аннели Мерелайд, в программе которых произведения Моцарта, Генделя, Шопена, Листа и т.д.

В культурном центре «Сальме» в 19.00 тематический концерт бэнда Танеля Падара, а культурном центре Линдакиви  в это же время начнется бесплатный музыкальный концерт, программа которого составлена 14-23-летними бывшими и нынешними учениками Куристикуской гимназии, которые выступят также в роли исполнителей.

В Камерном зале Академии театра и музыки Эстонии в 19.00 силами юношей-студентов будет исполнена программа, напоминающая о временах аргентинского короля танго Астора Пьяццоллы. Этот концерт также можно послушать бесплатно.

В концертном зале «Эстония» в 19.00 начнется концерт вокального ансамбля TENORS Un LIMITED из Великобритании при участии хора девочек Эстонского телевидения. Билеты продаются в «Пилетилеви».

В пятницу, 9 марта, в 19 часов в концертном зале Nordea посвященный празднику гала-концерт «Мужчины - женщинам!» с участием самых известных эстонских вокалистов. Билеты продаются в «Пилетилеви». В это же время в «Сальме» - праздничный концерт Pretty Woman, на котором будут исполняться романтические произведения из репертуара ансамбля «АББА», известных мюзиклов, а также испанские песни о любви.

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