Рийгикогу утвердил Янара Хольма в должности госконтролера

Рийгикогу в среду утвердил Янара Хольма в должности госконтролера.
Во время голосования в зале находились 89 депутатов. За утверждение Хольма проголосовали 64 депутата, а против десять. 15 депутатов воздержались.
Президент Керсти Кальюлайд предложила Рийгикогу назначить госконтролером Янара Хольма, работающего вице-канцлером Министерства социальных дел в сфере труда.
Согласно конституции Эстонии, госконтролера назначает Рийгикогу по предложению президента. Для одобрения предложения необходимо большинство голосов на тайном голосовании в парламенте.
Ранее фракции Центристской партии, Партии реформ и Социал-демократической партии (SDE) выразили Хольму поддержку, фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Консервативной народной партии (EKRE) сообщили, что предоставят своим депутатам свободу действий во время голосования.
Свободная партия заявила в преддверии голосования, что не поддерживает назначение Хольма, а ее депутаты не будут участвовать в голосовании.