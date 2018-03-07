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Рийгикогу утвердил Янара Хольма в должности госконтролера

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Янар Хольм.

ФОТО: Sander Ilvest

Рийгикогу в среду утвердил Янара Хольма в должности госконтролера.

Во время голосования в зале находились 89 депутатов. За утверждение Хольма проголосовали 64 депутата, а против десять. 15 депутатов воздержались.

Президент Керсти Кальюлайд предложила Рийгикогу назначить госконтролером Янара Хольма, работающего вице-канцлером Министерства социальных дел в сфере труда.

Согласно конституции Эстонии, госконтролера назначает Рийгикогу по предложению президента. Для одобрения предложения необходимо большинство голосов на тайном голосовании в парламенте.

Ранее фракции Центристской партии, Партии реформ и Социал-демократической партии (SDE) выразили Хольму поддержку, фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) и Консервативной народной партии (EKRE) сообщили, что предоставят своим депутатам свободу действий во время голосования.

Свободная партия заявила в преддверии голосования, что не поддерживает назначение Хольма, а ее депутаты не будут участвовать в голосовании.

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