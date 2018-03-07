Кравченко: государство обязано вернуть 35 000 молодых жителей Эстонии, оказавшихся невидимыми для системы

По словам депутата парламента Игоря Кравченко, сегодня в стране, по приблизительным данным, насчитывается порядка 35 тысяч молодых людей, которые в буквальном смысле оказались невидимыми для системы. «Об этих людях у местных самоуправлений нет никакой информации. При этом, среди молодежи самая большая безработица: в прошлом году этот показатель равнялся 15,5%, тогда как общая безработица снизилась до 5,6%. Это большая проблема, учитывая, что людей трудоспособного возраста в Эстонии больше не становится», - описал политик сложившуюся ситуацию.

По словам Кравченко, проблема заключается в том, что молодежь не может найти себе применения из-за отсутствия опыта работы или должного образования. «Конечно, государство уже сегодня занимается молодежью, предоставляя им различные возможности и услуги: от получения образования до консультаций по карьерному росту и трудоустройству, но из-за отсутствия общей системы и базы данных все это просто не доходит до тех, кто в этом нуждается», - сказал Кравченко.

Член социальной комиссии отметил, что крайне важно разработать и запустить систему поддержки неактивной молодежи, чтобы у местных самоуправлений появился доступ к информации и, соответственно, возможность повлиять на ситуацию. «В рамках пилотного проекта по созданию базы данных выяснилось, что, например, в Тарту из 13 601 зарегистрированной молодежи – 3261 нуждались в помощи государства, чтобы сновать стать активными участниками общества», - сказал Кравченко.