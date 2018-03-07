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СМИ: Скрипаль был завербован работавшим в Таллинне британским агентом

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ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Передававший британским спецслужбам данные о российских агентах Сергей Скрипаль был завербован в свое время работавшим в британском посольстве в Таллинне британским агентом под прикрытием, передает Postimees со ссылкой на Meduza.

По данным Meduza, Скрипаль был завербован в 1995 году британским агентом Пабло Миллером, который в то время представлялся как Антонио Алварес де Идальго. Как сообщает Meduza, Миллер работал в британском посольстве в Таллинне и, как утверждает ФСБ, на самом деле был агентом МИ-6 под прикрытием, который занимался вербовкой россиян.

В понедельник британские СМИ сообщили, что работавший на Британию русский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найден отравленными в Лондоне. На данный момент оба находятся в критическом состоянии в больнице.

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