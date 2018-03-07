СМИ: Скрипаль был завербован работавшим в Таллинне британским агентом

По данным Meduza, Скрипаль был завербован в 1995 году британским агентом Пабло Миллером, который в то время представлялся как Антонио Алварес де Идальго. Как сообщает Meduza, Миллер работал в британском посольстве в Таллинне и, как утверждает ФСБ, на самом деле был агентом МИ-6 под прикрытием, который занимался вербовкой россиян.