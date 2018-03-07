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Террористы из "Джейш аль-Ислам" взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26 в Сирии

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Самолеты Ан-26. Иллюстративное фото.

ФОТО: ФОТО: Vitaliy Ankov/RIA Novosti/Scanpix

Террористы из запрещенной в РФ группировки "Джейш аль-Ислам" взяли на себя ответственность за крушение российского транспортного самолета Ан-26, который разбился накануне при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим, передает Newsru.com со ссылкой на Ad-Diyar.

Террористы заявили о том, что во вторник, 6 марта, они открыли огонь из пулеметов, когда российский самолет находился в ста метрах от земли. При этом боевики заявили, что этот шаг стало ответом на военную операцию в Восточной Гуте.

Отметим, что в Минобороны ранее заявили о том, что причиной крушения самолета могла быть техническая неисправность. При этом в прессе появилась другая версия: эксперты не исключают, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования.

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