Террористы из "Джейш аль-Ислам" взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26 в Сирии
7 марта 2018 г., 16:34
Террористы из запрещенной в РФ группировки "Джейш аль-Ислам" взяли на себя ответственность за крушение российского транспортного самолета Ан-26, который разбился накануне при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим, передает Newsru.com со ссылкой на Ad-Diyar.
Террористы заявили о том, что во вторник, 6 марта, они открыли огонь из пулеметов, когда российский самолет находился в ста метрах от земли. При этом боевики заявили, что этот шаг стало ответом на военную операцию в Восточной Гуте.
Отметим, что в Минобороны ранее заявили о том, что причиной крушения самолета могла быть техническая неисправность. При этом в прессе появилась другая версия: эксперты не исключают, что трагедия могла произойти из-за ошибки пилотирования.