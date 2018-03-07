четверг, 8 марта 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: контрабандисты пытались спрятать в машинах 75 000 сигарет

Фото: контрабандисты пытались спрятать в машинах 75 000 сигарет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Во вторник пограничники задержали водителей из Литва и Латвии, которые пытались провезти в Эстонию контрабандные сигареты, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Вчера, 6 марта, в 4.40 утра на погранпункт Лухамаа прибыл грузовик Daf с литовскими номерами, за рулем которого был 56-летний литовец.

Пограничники обнаружили в ходе проверки в прицепе грузовика спрятанные 56 340 российских и белорусских контрабандных сигарет. Далее этим будет заниматься Налогово-таможенный департамент.

Контрабандные сигареты в грузовике в литовскими номерами.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

В тот же день вечером в 18.21 на погранпункте Лухамаа при въезде в Эстонию был проверен автомобиль с латвийскими номерами Toyota Rav4, за рулем которого был 49-летний гражданин Латвии. В ходе проверки в шинах автомобиля были найдены 19 380 контрабандных сигарет.

Далее этими случаями занимается Налогово-таможенный департамент.

Контрабандные сигареты в шинах внедорожника с латвийскими номерами.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Найденные в легковом автомобиле сигареты. 

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Читать также

Актуально

НАВЕРХ