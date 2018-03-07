Фото: контрабандисты пытались спрятать в машинах 75 000 сигарет

Вчера, 6 марта, в 4.40 утра на погранпункт Лухамаа прибыл грузовик Daf с литовскими номерами, за рулем которого был 56-летний литовец.

Пограничники обнаружили в ходе проверки в прицепе грузовика спрятанные 56 340 российских и белорусских контрабандных сигарет. Далее этим будет заниматься Налогово-таможенный департамент.

В тот же день вечером в 18.21 на погранпункте Лухамаа при въезде в Эстонию был проверен автомобиль с латвийскими номерами Toyota Rav4, за рулем которого был 49-летний гражданин Латвии. В ходе проверки в шинах автомобиля были найдены 19 380 контрабандных сигарет.