Фото: контрабандисты пытались спрятать в машинах 75 000 сигарет

Во вторник пограничники задержали водителей из Литва и Латвии, которые пытались провезти в Эстонию контрабандные сигареты, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Вчера, 6 марта, в 4.40 утра на погранпункт Лухамаа прибыл грузовик Daf с литовскими номерами, за рулем которого был 56-летний литовец.
Пограничники обнаружили в ходе проверки в прицепе грузовика спрятанные 56 340 российских и белорусских контрабандных сигарет. Далее этим будет заниматься Налогово-таможенный департамент.
В тот же день вечером в 18.21 на погранпункте Лухамаа при въезде в Эстонию был проверен автомобиль с латвийскими номерами Toyota Rav4, за рулем которого был 49-летний гражданин Латвии. В ходе проверки в шинах автомобиля были найдены 19 380 контрабандных сигарет.
Далее этими случаями занимается Налогово-таможенный департамент.