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«Ну хоть позвонили бы!»: Путин рассказал, как США в 2014 году грубо и нагло обманули Россию

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Владимир Путин.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма Владимира Соловьева «Миропорядок-2018» рассказал о том, что США в феврале 2014 года сначала попросили Россию принять все меры для того, чтобы президент Украины Виктор Янукович не применил армию против протестующих на Майдане, а затем нагло обманули Россию, поддержав госпереворот в Киеве.

Российский лидер напомнил, что 20 февраля западные страны инициировали переговоры между на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Итогом было подписание соглашения, по которому Янукович согласился на досрочные выборы и другие компромиссы. Три министра иностранных дел европейских стран - Польши, Франции и Германии - подписали это соглашение в качестве гарантов соблюдения этого документа, а через пару дней в Киеве произошел государственный переворот.

По мнению Путина, гаранты должны были не только не признать госпереворот, но и оказать влияние на тех, кто его совершил, заставить их вернуться в конституционное поле. Тем более что, по словам российского лидера, если бы были проведены досрочные выборы, то оппозиционные силы, скорее всего, пришли бы к власти, но легальным путем.

«Но это хорошо известно. Теперь я скажу то, что неизвестно: в этот же момент к нам обратились и американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, - я сейчас говорю почти дословную просьбу - чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации», - рассказал Путин.

«Мы сказали: „Хорошо“... Через день был совершен госпереворот. Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали!» - посетовал президент РФ. По его словам, американцы могли бы хотя бы сказать: «Мы не хотели, но вот такие события, и мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле». Наоборот, подчеркнул Путин, произошла полная поддержка госпереворота.

По его словам, фактически Америка своими руками совершила этот переворот и поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве - «они загнали себя в угол просто».

Ведущий спросил, в первый ли раз США так обманули Россию. «Так грубо и нагло - пожалуй, в первый», - ответил Путин.

Фильм Соловьева размещен на Youtube-канале «Политика сегодня: Россия, США, Украина». Рассказ президента РФ об обмане США начинается с 46-й минуты записи эфира.

В феврале 2014 года после массовых протестов на Украине, получивших общее название Майдан (по названию майдана Незалежности - площади Независимости - в центре Киева, где происходили основные события) в стране насильственно сменилась власть. В ходе противостояния оппозиции и властей погибли более 100 человек.

Затем некоторые украинские города охватили протесты против госпереворота. В итоге на территории Донбасса образовались Луганская и Донецкая народные республики. В ответ Киев начал проведение в регионе силовой операции, которая продолжается до сих пор.

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