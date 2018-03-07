Кармо Тюйр: военные мультики Путина

Дело в том, что эта речь - не отдельное природное явление, упускается из вида одна деталь, что кандидат в президенты Владимир Путин этим выступлением начал свою избирательную кампанию. Тем самым он среди прочего нарушил сразу несколько статей закона, включая ту, согласно которой по Конституции РФ эта речь должна была состояться в прошлом году (необходимое, согласно статье 84, ежегодное обращение не состоялось в 2017 году); лицо, находящееся на государственной службе, на время баллотирования должно приостановить свою службу (чтобы обойти этот закон, была принята отдельная поправка к закону – см. статья 41, параграф 5); вплоть до того, что кандидатам должно быть предоставлено равное количество эфирного времени. Но на этот раз речь пойдет не о нарушениях этих и других законов.

Это злобное выступление и показ военных мультиков на гигантских экранах, на самом деле, были реакцией на действия США. Реакцией, у которой были две целевые группы.

Во-первых, эта речь стала реакцией на новые военные доктрины США и, в частности, на их компонент ядерного сдерживания. Целевая группа – это те же Соединенные Штаты Америки, которых Путин ещё в 2007 году в Мюнхене предупредил, что «будет теснить их на задний план».

Во вторых, это реакция на потери в Сирии. Ну, вы сами знаете, реакция на смерть тех, кого там не было. Здесь целевой аудиторией была домашняя публика. Та, среди которой начали распространяться предполагаемые записи звонков погибших, где те жаловались, что «американцы с нами больше вообще не считаются».

Оба изначальных события - как публикация доктрин, так и потери так называемой группы Вагнера произошли в начале февраля, после чего Путин исчез с экранов на какое-то время. После этого стало известно о его простуде (!), а потом сказали, что президент работает над текстом своего обращения.

Как первой, так и второй целевой группе показали, что России есть чем ответить. И она сможет ответить так, чтобы это невозможно было отразить. Все эти беспилотные атомные подводные лодки и бесконечно маневренные ракеты, подобных которым еще ни у кого нет и которые настолько современны, что названий для них ещё не придумали.