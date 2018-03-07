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За неделю грипп свел в могилу еще 11 жителей Эстонии

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Свечи.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Число заболевших гриппом продолжает оставаться на высоком уровне, только за прошедшую неделю из-за осложнений погибли еще 11 человек.

На прошлой неделе к врачам обратились 7493 человека с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей, из которых почти 42 процента – дети. В среднем больше всего заболеваний фиксируется в Ляэнемаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Рапламаа, Вильяндимаа и Тартумаа.

С начала сезона гриппа (с октября) из-за гриппа госпитализация потребовалась 730 пациентам, из которых 68 процентов составляют трудоспособные и пожилые люди. Интенсивное лечение понадобилось 105 людям в возрасте 45-92 лет, из них 99 принадлежат к группе риска

По состоянию на конец февраля от осложнений умерли 34 человека в возрасте 53-98 лет, из них 31 были в возрасте 65+. Все погибшие были в группе риска из-за возраста или хронических заболеваний, ни один не был вакцинирован.

Десять из заболевших человек заразились гриппом, находясь в больнице. 11 человек были доставлены в больницу из домов по уходу, из них семеро умерли.

Сейчас и в Эстонии, и в Европе вообще распространяются три подтипа гриппа: подтип гриппа A (H1N1), грипп типа B и подтип гриппа A H3N2. По-прежнему доминирует вирус гриппа B.

Обзор тяжелых случаев гриппа (необходимость в интенсивном лечении, случаи с летальным исходом) основывается на данных, предоставленных Клиникой Тартуского университета, Ида-Таллиннской центральной больницей, Ляэне-Таллиннской центральной больницей, Северо-эстонской региональной больницей, а также Нарвской, Вильяндиской и Пярнуской больницами.

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