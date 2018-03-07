В Финляндии пресекли деятельность наркокартеля

После этого была проведена спецоперация в столице, в результате которой пять человек, подозреваемых в распространении незаконных веществ, оказались задержаны. Кроме того, стражи правопорядка изъяли 10 кг наркотиков и в регионе Пирканмаа, а также задержали несколько человек. По словам следователей, это самая крупная партия наркотиков в истории региона на юго-западе Финляндии. Также отмечается, что большинство подозреваемых проживают именно в Пирканмаа.