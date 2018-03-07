The Washington Post: Америка на свой страх и риск игнорирует Россию

"Президент Владимир Путин олицетворяет эту российскую параноидальную этику, причем в большей мере, чем когда-либо, - во время своей воинственной речи 1 марта", - говорится в статье.

Игнатиус полагает: "Речь явно была сигналом для Вашингтона, но с многослойным смыслом. На первый взгляд, она была призвана устрашить и напугать, но на этом уровне определенно потерпела неудачу. У США имеется колоссальная военная мощь для сдерживания России, в том числе новые вооружения, которые, как минимум, могут потягаться с теми, которые описал Путин".

"На более глубинном уровне речь Путина была мольбой о внимании со стороны лидера, который считает, что мстит за унижение своей страны после распада СССР", - продолжает автор. По его мнению, это заслуживает продуманной реакции со стороны США.

Обозреватель считает: возобновление диалога России с США - необязательно плохая идея только потому, что ее предлагает Путин.

"Израиль, Саудовская Аравия, Япония и Индия - все они ведут с Россией серьезный диалог о ключевых внешнеполитических вопросах, но США этого не делают. Это ошибка, особенно теперь", - говорится в статье.

"Это опустошение в российско-американских отношениях - превратное последствие попыток Путина вмешаться в политическую жизнь США и поддержать кандидата, который упорно декларировал, что лидер России - отличный парень, а сам он очень хочет сближения. Как ни парадоксально, избрание президента Трампа превратило диалог с Россией в политический токсин, и контроль вооружений почти исчез из повестки дня США", - пишет издание.