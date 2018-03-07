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  • Русский диссидент Ольга Литвиненко в Эстонии: Путин хочет восстановить Советский Союз

Русский диссидент Ольга Литвиненко в Эстонии: Путин хочет восстановить Советский Союз Смотрите фото и видео!

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Эстонию посетила русский диссидент и на данный момент живущая в изгнании в Польше Ольга Литвиненко, которая выступила сегодня на проходящей в Рийгикогу встрече, где рассказала о ситуации в России под режимом Путина.

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко сказала в интервью Postimees, что Россия успешно использует международное и европейское законодательство для устранения политических оппонентов Кремля. Она привела в пример близкого друга Путина и своего отца Владимира Литвиненко, который незаконно удерживает ребенка Ольги на территории Российской Федерации с 2011 года.

Литвиненко говорит, что цель Путина — восстановить территории Советского Союза, поэтому странам Балтии стоит волноваться из-за этого.

По ее словам, лучшим решением являются санкции против России и введение запрета на въезд замешенных в преступлениях против человечности людей. На встречи Литвиненко предложила и пополнить так называемый список Магнитского еще несколькими «кассирами» Путина.

Отец похитил ребенка

По словам Литвиненко, из-за политических разногласий у нее случился серьезный конфликт с отцом, после чего она была вынуждена бежать из России. Находясь в Польше, Литвиненко дала несколько интервью, в которых прямо обвинила отца в том, что тот похитил Марию-Эстер и выдает за свою дочь. В июле 2017 года Литвиненко в интервью «Радио Свобода» заявила, что диссертацию за Владимира Путина полностью написал ее отец. Она сказала, что подтверждает правоту исследователей Брукиноского института из Вашингтона, которые еще в 2006 году выяснили, что диссертация Путина является плагиатом и «частично построена на лжи». Она также сообщила, что примкнула к «Открытой России» Михаила Ходорковского.

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