Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко сказала в интервью Postimees , что Россия успешно использует международное и европейское законодательство для устранения политических оппонентов Кремля. Она привела в пример близкого друга Путина и своего отца Владимира Литвиненко, который незаконно удерживает ребенка Ольги на территории Российской Федерации с 2011 года.

Отец похитил ребенка

По словам Литвиненко, из-за политических разногласий у нее случился серьезный конфликт с отцом, после чего она была вынуждена бежать из России. Находясь в Польше, Литвиненко дала несколько интервью, в которых прямо обвинила отца в том, что тот похитил Марию-Эстер и выдает за свою дочь. В июле 2017 года Литвиненко в интервью «Радио Свобода» заявила, что диссертацию за Владимира Путина полностью написал ее отец. Она сказала, что подтверждает правоту исследователей Брукиноского института из Вашингтона, которые еще в 2006 году выяснили, что диссертация Путина является плагиатом и «частично построена на лжи». Она также сообщила, что примкнула к «Открытой России» Михаила Ходорковского.