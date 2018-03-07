Новая королева, старый король

Пролог к марафонским гонкам в Осло пролегал по живописным улочкам городка, находящегося в 40-50 километрах от Осло. Особенностью драмменовского спринта является то, что в отличие от прочих городских спринтов, например, дрезденского, где профиль трассы пологий и проходит между парком и набережной, в этом городе трасса изобилует спусками и подъемами - такой уж ландшафт в этом скандинавском поселении...

Жителям Драммана гонка также всегда в радость. Причем даже особо движение в городе не перекрывается - всего лишь пара-тройка улиц, жители которых с окон и балконов наблюдали за сражениями лучших классических лыжников.

А посмотреть было на что...

У женщин начался спринт с квалификации, которую выиграла Майкен Фалла, по довольно некомфортному снегу, в оттепель, норвежка показала лучшее время в квалификации, а затем и в сильнейшем четвертьфинале. Ее преследовательница, Стина Нильссон, защищавшая титул прошлогодней победительницы Драммена, выступила так, как выступает в квалификации всегда - место в середине протокола и шесть секунд отставания от Фалла. Бонусом стало попадание не в самый сильный четвертьфинал, которые и Фалла и Нильссон выиграли. Причем время Нильссон показало одно из худших времен среди прошедших в полуфинал - хуже нее выступили только словенка Катя Виснар и Тирил Венг, единственная из сестер Венг, дошедшая до этой стадии.

Первый полуфинал у женщин, хоть и продолжался три минуты и 14 секунд, потрепал много нервов - Фалла вырвалась вперед, а мощная американка Джессика Диггинс перекрыла трассу своими размашистыми движениями, оттеснив всех остальных в том числе и Нильссон на дальние позиции: шведка вообще шла процентов 80 трассы пятой, но на более широкой улице, почти бульваре, Нильссон все-таки включила турбо и стала в своем забеге второй, сохранив интригу, кто победит в зачете Кубка мира по спринтам.

Второй полуфинал получился победным для россиянки Натальи Непряевой, которая, впрочем финишировала второй, и обидным для последней сестры Венг в этом спринте. Швейцарка Надин Фаендрих свалила при переходе бедную Венг, и Тириль финишировала последней. Фаендрих пришла к финишу первой, опередив на носок ботинка Непряеву. Правда, радость Надин была короче ее преимущества над россиянкой - судьи дисквалифицировали швейцарку за толчок Тириль Венг.

Ф - это финал и Фалла. Норвежка сразу рванула вперед и только на 20 метрах в последней четверти перед финишем уступила Непряевой первое место. На финише Непряевой уже не хватило, она уступила и третью строчку американке Джессике Диггинс. А Фаллу не обежал никто - даже Стина Нильссон, ошибившаяся с тактикой на первой трети дистанции, а потом только на финише вырвавшей второе место. Теперь Стине надо сильно постараться, чтобы отобрать у Фаллы Малый хрустальный глобус - разрыв между гонщицами составляет 48 очков.

У мужчин все лидеры ожидаемо прошли сито квалификации. Йоханессу Клебо, правда, пришлось помучиться на финише четвертьфинала. Не его этот профиль трассы, Клебо любит больше крутые подъемы, а в Драммене такие горочки на пять-шесть шагов, где Клебо на полной обходит своих оппонентов. Александр Большунов тащил своих соперников все 1,2 километра и дотащил, заняв в своем забеге первое место. Прошел со второго места в своем пятом, вроде как самом довесочном четвертьфинале, Александр Панжинский, опередив и Люку Шавана и Ристоматти Хаколу.

В полуфиналы прошли восемь представителей Норвегии, составив две трети от числа участников 1/2 у мужчин. Распределились они равномерно по полуфиналам, как и россияне, Большунов и Панжинский. Большунов лидировал на половине своего забега, но Клебо и Брандсдал опередили россиянина, а вот Александру Панжинскому не повезло - сразу три норвежца опередили его и финал сложился почти норвежским: пять викингов и русский богатырь Большунов.