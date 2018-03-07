четверг, 8 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Гражданин Турции втихую инвестировал в Эстонию миллионы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

В расположенном вблизи Таллинна логистическом парке Нехату появится здание завода — одна из крупнейших прямых инвестиций Турции в Эстонию, пишет Äripäev.

Находящийся в турецком городе Газиантеп завод Akinal — один из крупнейших производителей текстиля в мире, клиенты которого находятся в 50 городах и на пяти континентах. В Газиантепе в промышленном комплексе Akinal Sentetik Tekstil на 200 000 квадратных метрах работают 1000 сотрудников, Эстония станет их первым расширением производства заграницу.

«Концерн конец 2017 года начал с инвестиции в Таллинн, где возникнет производственное здание в 11 000 квадратных метров», - сказал руководитель и основатель семейной фирмы Сайм Акинал. Принадлежащее членам семьи Акинал Aston Synthetics OÜ будет производить в Таллинне текстиль для детских, медицинских и гигиенических изделий.

Читайте подробнее на Äripäev.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ