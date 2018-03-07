Гражданин Турции втихую инвестировал в Эстонию миллионы

В расположенном вблизи Таллинна логистическом парке Нехату появится здание завода — одна из крупнейших прямых инвестиций Турции в Эстонию, пишет Äripäev.
Находящийся в турецком городе Газиантеп завод Akinal — один из крупнейших производителей текстиля в мире, клиенты которого находятся в 50 городах и на пяти континентах. В Газиантепе в промышленном комплексе Akinal Sentetik Tekstil на 200 000 квадратных метрах работают 1000 сотрудников, Эстония станет их первым расширением производства заграницу.
«Концерн конец 2017 года начал с инвестиции в Таллинн, где возникнет производственное здание в 11 000 квадратных метров», - сказал руководитель и основатель семейной фирмы Сайм Акинал. Принадлежащее членам семьи Акинал Aston Synthetics OÜ будет производить в Таллинне текстиль для детских, медицинских и гигиенических изделий.
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