Гражданин Турции втихую инвестировал в Эстонию миллионы

Находящийся в турецком городе Газиантеп завод Akinal — один из крупнейших производителей текстиля в мире, клиенты которого находятся в 50 городах и на пяти континентах. В Газиантепе в промышленном комплексе Akinal Sentetik Tekstil на 200 000 квадратных метрах работают 1000 сотрудников, Эстония станет их первым расширением производства заграницу.