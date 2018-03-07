«Как такое возможно?»: жительницу Эстонии удивило выставленное на продажу необычное домашнее животное

«Голубого песца можно держать дома, если он был рожден в искусственных условиях и выведен для проживания в домашних условиях», - объясняет руководитель по коммуникациям Общества защиты животных Эстонии Элийса Метсоя. «Для этого должно быть и разрешение, чтобы содержать животное дома. Напрямую запрета в Законе о защите животных нет».