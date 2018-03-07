«Как такое возможно?»: жительницу Эстонии удивило выставленное на продажу необычное домашнее животное
7 марта 2018 г., 19:38
«Заметила в одной группе в Facebook, что там продают чипированного песца в качестве домашнего животного. Разве в Эстонии подобное разрешено? При каких условиях лесное животное можно держать в качестве домашнего?» - спрашивает читательница портала Lemmik Postimees.
«Голубого песца можно держать дома, если он был рожден в искусственных условиях и выведен для проживания в домашних условиях», - объясняет руководитель по коммуникациям Общества защиты животных Эстонии Элийса Метсоя. «Для этого должно быть и разрешение, чтобы содержать животное дома. Напрямую запрета в Законе о защите животных нет».
Животное можно и перепродавать, но нельзя продавать человеку младше 18 лет.