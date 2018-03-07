Эксперты назвали самый опасный в мире город

В Сети был обнародован рейтинг опаснейших городов мира, составленный представителями мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовному правосудию". Лидировал в списке мексиканский Лос-Кабос. Об этом отмечается на сайте организации.

Полный перечень насчитывает 50 городов. Лос-Кабос назван самым опасным, поскольку в нем на 100 тысяч жителей приходится до 365 убийств по данным за 2017 год, сообщает Korrespondent.

На второй позиции списка идет столица Венесулы Каракас, где показатель составляет 111,19 убийства на 100 тысяч жителей. А замыкает тройку лидеров антирейтинга город Акапулько (106,63).