Полиция: бывшего российского шпиона и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом

Нервно-паралитическое вещество было использовано при попытке убить Скрипаля и его дочь в Солсбери, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на заявление главы контртеррористического отдела Скотленд-Ярда, помощника комиссара Марка Роули.

Впрочем, британские СМИ распространили эту информацию перед появлением официального заявления следствия.

Собеседники издания The Guardian не стали называть конкретный яд. Наиболее известными из группы отравляющих веществ нервно-паралитического действия являются VX и зарин.

По данным источников издания, расследование ведется по нескольким направлениям. В рамках одного из них выясняется, есть ли это нервно-паралитическое вещество на территории Великобритании и откуда оно могло туда попасть.

Как сообщили на условиях анонимности два источника Reuters в сфере безопасности, основная версия британской полиции заключается в том, что русские использовали неизвестное вещество для ликвидации Скрипаля. По словам американского источника, это было сделано в качестве мести за предательство экс-сотрудника ГРУ. Европейский источник подтвердил, что это является основной версией следствия. Никто из собеседников не сообщил, о каком именно веществе идет речь.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия остаются в критическом состоянии после того, как 4 марта их обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра Солсбери.