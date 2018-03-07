Юрген Лиги: налоговая реформа только усугубляет в Эстонии бедность

"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная, бедность. Тем, кто живет в абсолютной бедности, от изменений не достанется ни цента, лишь источники покрытия, а те, кто находились за чертой относительной бедности, получат намного меньше, чем те, кого вообще коснется реформа. В любом случае, они опустятся ниже черты относительной бедности", - заявил реформист.