Юрген Лиги: налоговая реформа только усугубляет в Эстонии бедность
7 марта 2018 г., 20:34
По мнению главы парламентской фракции оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проведенная правительством налоговая реформа не помогает бедным, а лишь усугубляет их положение.
О пользе и вреде налоговой реформы Лиги в среду поспорил с возглавляющим Центристскую партию премьер-министром Юри Ратасом, сообщает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная, бедность. Тем, кто живет в абсолютной бедности, от изменений не достанется ни цента, лишь источники покрытия, а те, кто находились за чертой относительной бедности, получат намного меньше, чем те, кого вообще коснется реформа. В любом случае, они опустятся ниже черты относительной бедности", - заявил реформист.