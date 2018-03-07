четверг, 8 марта 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Юрген Лиги: налоговая реформа только усугубляет в Эстонии бедность

Юрген Лиги: налоговая реформа только усугубляет в Эстонии бедность

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Юрген Лиги

ФОТО: Mihkel Maripuu

По мнению главы парламентской фракции оппозиционной Партии реформ Юргена Лиги, проведенная правительством налоговая реформа не помогает бедным, а лишь усугубляет их положение.

О пользе и вреде налоговой реформы Лиги в среду поспорил с возглавляющим Центристскую партию премьер-министром Юри Ратасом, сообщает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная, бедность. Тем, кто живет в абсолютной бедности, от изменений не достанется ни цента, лишь источники покрытия, а те, кто находились за чертой относительной бедности, получат намного меньше, чем те, кого вообще коснется реформа. В любом случае, они опустятся ниже черты относительной бедности", - заявил реформист.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ