Вскрылись новые подробности смерти двух эстонских рабочих в Швеции

Тщательно изучив до сих пор известные факты о фатальном случае «Очевидец» выяснил новые подробности: фирма Leonhard Weiss Energy торопила рабочих и на стройплощадке господствовал хаос, который позволяет сказать, что несчастный случай был лишь вопросом времени.

Прежде, чем работать возле линий электропередач с напряжением в 30 000 вольт, следует в мерах предосторожности установить защитное заземление, или устройство, которое направляет возможный удар тока напрямую в землю, но этого сделано не было.