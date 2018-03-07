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Вскрылись новые подробности смерти двух эстонских рабочих в Швеции

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В ноябре позапрошлого года в Швеции при замене электролинии погибли 59-летний старший электрик Яан и 23-летний руководитель проекта Аллан. Речь идет об одном из самых страшных за последние годы связанного с эстонцами несчастного случая на производстве, о котором шведские СМИ говорят до сих пор, передает Postimees со ссылкой на передачу «Очевидец» («Pealtnägija»).

Тщательно изучив до сих пор известные факты о фатальном случае «Очевидец» выяснил новые подробности: фирма Leonhard Weiss Energy торопила рабочих и на стройплощадке господствовал хаос, который позволяет сказать, что несчастный случай был лишь вопросом времени.

Прежде, чем работать возле линий электропередач с напряжением в 30 000 вольт, следует в мерах предосторожности установить защитное заземление, или устройство, которое направляет возможный удар тока напрямую в землю, но этого сделано не было.

Также выяснилось, что диспетчерский центр, который находится в ста километрах от места происшествия, в тот день проводили запланированную проверку напряжения, чтобы увидеть, работает ли линия правильно, но до эстонцев эта информация не дошла: линия была включена и в 15.07 мужчины получили смертельный удар.

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