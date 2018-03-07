В Таллиннском зоопарке усыпили амурского тигра
7 марта 2018 г., 21:38
Таллиннский зоопарк сегодня вечером сообщил на своей странице Facebook, что обитателей зоопарка покинул амурский тигр — самка по имени Пийга.
Зоопарк сообщает, что 20-летнюю тигрицу сегодня, 7 марта, усыпила главный ветеринар зоопарка Маая Китсинг. Решение об эвтаназии не далось легко, но было вынужденным из-за здоровья и самочувствия животного. По словам Китсинг, у старой тигрицы в последние недели были трудности с передвижением и в конце концов она перестала вставать. Обезболивающие давали лишь временное облегчение, поэтому старое животное мучилось.
Срок жизни тигров в зоопарке составляет 20-25 лет. На данный момент в Таллиннском зоопарке остался один амурский тигр — шестилетний самец Боцман.