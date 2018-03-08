Слезы, "беспредел и гопничество"

Нижегородское "Торпедо" не смогло одержать ни одной победы в серии против ярославского "Локомотива" и стало первым клубом, который завершил борьбу в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра не сдержал слез во время разговора с журналистами. За пять лет работы в «Торпедо» Скудра всегда выходил в плей-офф, но лишь один раз пробился во второй раунд Кубка Гагарина.

Как сказал нападающий сборной Латвии и "Торпедо" Каспарс Даугавиньш, причина вылета нижегородцев на такой ранней стадии - провальная игра в неравных составах: "К сожалению, серия закончена так рано. Все четыре игры проиграли в одну шайбу. Это показатель нашего мастерства. Очень неприятно, зная, что могли сыграть намного лучше. Конечно, против нас была суперхорошая команда, но надо было чуть больше выжимать из каждого момента", - заявил Даугавиньш Р-Спорт.

"В этой серии все решили точные броски. У нас они не доходили до ворот, а у соперника шайба находила цель. Самые важные голы пропускали в меньшинстве, а в большинстве не забивали. Это у нас хромало весь сезон и подвело в матчах плей-офф", - добавил хоккеист.

Главное события вечера среды произошло на льду Нижнекамска, где местный "Нефтехимик" дал бой челябинскому "Трактору". Причем как в спортивном, так и в неспортивном смысле. Матч сложился упорно, "Трактор" победил всего 3:2, поведя в серии до четырех побед со счетом 3:0, а хоккеисты из Нижнекамска периодически устраивали драки и травмировали соперников.

Только в первом периоде нижнекамцы заработали 43 штрафных минуты. Ильдар Шиксатдаров заработал 5+20 за толчок на борт, а Олег Пиганович - 10-минутный дисциплинарный штраф.

Во втором и третьем периоде нижнекамцы продолжили хамить, зарабатывая штрафы за драки, ругань с судьями и атаки соперника в голову. В последние 15 секунд третьего периода подопечные Андрея Назарова сорвались с цепи окончательно, устроив серию драк на льду: нападающий нижнекамцев Камиль Фазылзянов (186 см, 100 кг, первый матч плей-офф в карьере) получил 5+20 за драку, форвард Илья Аркалов – 10 минут дисциплинарного штрафа. Нападающий "Нефтехимика" Булат Шафигуллин (первый матч плей-офф в карьере) уже после того, как время игры истекло, заработал 2+5+20 за драку, защитник Александр Брынцев – 20-минутный дисциплинарный штраф, форвард Андрей Нестрашил получил дисциплинарные 10 минут, а вратарю Андрею Макарову выписали 2 минуты штрафа за то, что он покинул скамейку.

В общей сложности команды получили 249 минут штрафа, из них 188 - "Нефтехимик".