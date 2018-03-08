Слезы, "беспредел и гопничество"

Первый раунд плей-офф КХЛ порадовал любителей хоккея не только огненной дуэлью "Авангарда" и "Салавата Юлаева": в серии "Нефтехимик" - "Трактор" произошло вообще экстраординарное событие.
Нижегородское "Торпедо" не смогло одержать ни одной победы в серии против ярославского "Локомотива" и стало первым клубом, который завершил борьбу в розыгрыше Кубка Гагарина. Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра не сдержал слез во время разговора с журналистами. За пять лет работы в «Торпедо» Скудра всегда выходил в плей-офф, но лишь один раз пробился во второй раунд Кубка Гагарина.
Как сказал нападающий сборной Латвии и "Торпедо" Каспарс Даугавиньш, причина вылета нижегородцев на такой ранней стадии - провальная игра в неравных составах: "К сожалению, серия закончена так рано. Все четыре игры проиграли в одну шайбу. Это показатель нашего мастерства. Очень неприятно, зная, что могли сыграть намного лучше. Конечно, против нас была суперхорошая команда, но надо было чуть больше выжимать из каждого момента", - заявил Даугавиньш Р-Спорт.
"В этой серии все решили точные броски. У нас они не доходили до ворот, а у соперника шайба находила цель. Самые важные голы пропускали в меньшинстве, а в большинстве не забивали. Это у нас хромало весь сезон и подвело в матчах плей-офф", - добавил хоккеист.
Главное события вечера среды произошло на льду Нижнекамска, где местный "Нефтехимик" дал бой челябинскому "Трактору". Причем как в спортивном, так и в неспортивном смысле. Матч сложился упорно, "Трактор" победил всего 3:2, поведя в серии до четырех побед со счетом 3:0, а хоккеисты из Нижнекамска периодически устраивали драки и травмировали соперников.
Только в первом периоде нижнекамцы заработали 43 штрафных минуты. Ильдар Шиксатдаров заработал 5+20 за толчок на борт, а Олег Пиганович - 10-минутный дисциплинарный штраф.
Во втором и третьем периоде нижнекамцы продолжили хамить, зарабатывая штрафы за драки, ругань с судьями и атаки соперника в голову. В последние 15 секунд третьего периода подопечные Андрея Назарова сорвались с цепи окончательно, устроив серию драк на льду: нападающий нижнекамцев Камиль Фазылзянов (186 см, 100 кг, первый матч плей-офф в карьере) получил 5+20 за драку, форвард Илья Аркалов – 10 минут дисциплинарного штрафа. Нападающий "Нефтехимика" Булат Шафигуллин (первый матч плей-офф в карьере) уже после того, как время игры истекло, заработал 2+5+20 за драку, защитник Александр Брынцев – 20-минутный дисциплинарный штраф, форвард Андрей Нестрашил получил дисциплинарные 10 минут, а вратарю Андрею Макарову выписали 2 минуты штрафа за то, что он покинул скамейку.
В общей сложности команды получили 249 минут штрафа, из них 188 - "Нефтехимик".
После игры страсти перешли в социальные сети и СМИ. Первым выступил директор "Трактора" Иван Сеничев, назвавший действия хозяев "беспределом и гопничеством". В долгу не остался и наставник "Нефтехимика" Андрей Назаров, команды которого всегда отличались буйным нравом (вспомним подольский "Витязь", "Барыс"): "Уважаемый Иван Викторович Сеничев! Если вы не хоккеист, то лучше молчите в тряпочку и занимайтесь тем, в чем разбираетесь. Хоккей – это не областная дума. Это жесткая мужская игра. Идет плей-офф КХЛ. Спешу вам напомнить, что однажды вы назвали Челябинскую область «е….й», аудио с этим разговором гуляло по всему интернету, после чего вы придумывали нелепые оправдания своим действиям. Теперь вы оскорбили еще и Татарстан, назвав гопниками одну из ведущих команд крупнейшего региона России. Иван Викторович, удачи вам! Следите за тем, что говорите», – приводит слова Назарова championat.com.
КХЛ уже отреагировала на действия игроков из Нижнекамска: "На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на Фазылзянова наказание за драку и/или грубость - большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать игрока на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении КХЛ.
Кроме того, на два матча дисквалифицирован нападающий "Нефтехимика" Ильдар Шиксатдаров, получивший по ходу игры с "Трактором" большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут) за толчок соперника на борт.
Еще один форвард "Нефтехимика" Булат Шафигуллин так же пропустит два матча. В матче с "Трактором" Шафигуллин за драку малый штраф плюс большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (2+5+20 минут). За оскорбление судей на один матч был дисквалифицирован защитник нижнекамцев Александр Брынцев. Все упомянутые игроки также подвергнуты денежным штрафам.
Директор "Нефтехимика", Равиль Якупов действия подопечных не осуждает: "Мы не обсуждаем действия ни судей, ни дисциплинарного комитета. Я полностью на стороне наших ребят, они играют в плей-офф. А плей-офф – это война. Все. Мы хотели выиграть. А как я могу быть не на стороне хоккеистов? Мы одна команда. Да, может, кому-то нужно было поосторожнее быть, но это хоккей. Я не думаю, что кто-то из наших игроков заслуживал двухматчевого наказания, но я, повторюсь, не обсуждаю эти решения", - сказал Якупов Р-Спорт.