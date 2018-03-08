Улица Виру 8 марта могла остаться без цветов

Ведение процесса заставило дело двигаться

«Законопроектом, начиная с 8 марта, впервые пытаются легализовать публичные торги в Таллинне на оставшихся муниципальных рынках (торговое место будет выставлено на публичные торги, после которого заключат арендный договор и в таком случае билет на торговлю станет нулевым). В то же время, лицензия на торговлю- это то же самое, что арендный договор, и в определенных местах у городского собрания есть возможность просто ввести более высокие цены на лицензии, а не выставлять места на конкурс. Если торговое место выставляется на конкурс, возникает ситуация, при которой люди, которые продают на муниципальном рынке рядом картошку или цветы, будут платить разную цену за право торговать практически в одно и то же время», - добавил он.

По словам Эйхе, доведение дела до суда все же заставило что-то двигаться. «На самом деле городское собрание должно было вынести это постановление до начала публичных торгов на цветочном рынке. На публичные торги были выставлены торговые места на муниципальном рынке, суд ввели в заблуждение, что при проведении торгов на цветочном рынке придерживались особого порядка, то есть Закона о торговой деятельности, но в день публичных торгов объекта торгов, то есть торгового места на муниципальном рынке, еще не было. Таким образом, публичные торги нужно объявить неудавшимися», - заверил Эйхе.

Город уверен в правильности своих действий

По словам руководителя Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер, точка зрения Эйхе им известна: «Она представлена и суду, который оценил одну жалобу как перспективную, а шансы на успех по второй жалобе как мизерные».

Она объяснила, что при передаче своего имущества в использование город Таллинн должен исходить из принципа, что при наличии спроса нужно гарантировать людям равное обращение, а добиться этого можно через проведение открытых публичных торгов: «Утверждение Эйхе, что публичные торги на муниципальных рынках легализуются впервые, ошибочны».

По ее словам, и на муниципальных рынках есть такие торговые места, к которым торговцы испытывают повышенный интерес. «Такие торговые места всегда отдавали в использование посредством публичных торгов. Речь, прежде всего, идет об отдельных помещениях, которые нельзя сравнить, например, с открытыми прилавками - хотя в обеих точках могут продавать, например, картошку. Цены за торговые места и не могут быть одинаковыми, если речь идет о совершенно разных условиях для торговли: в одном случае торговля идет в закрытом помещении, а в другом, на открытом прилавке под дождем и ветром. Лицензии на торговлю продавцам выдавали всегда», - сказала Вахер.

Она добавила, что цены на лицензии до сих пор вводили на основании Закона об организации местного самоуправления, поскольку пояснительная записка к Закону о предпринимательской деятельность в плане положения, о котором мы говорим, ошибочна. В интересах правовой ясности, а также во избежание дальнейших споров, было решено инициировать законопроект постановления горсобрания соответствующего содержания: «Торговавшие до сих пор на муниципальных рынках люди так или иначе должны были платить за свою деятельность. Такой практикой город Таллинн не причинил никому ущерба».

Публичные торги цветочными киосками на улице Виру, по ее словам, организовали с той целью, чтобы обеспечить всем заинтересованным равные возможности. «То, что цветочный рынок до прохождения публичных торгов исключили из списка муниципальных рынков, с точки зрения публичных торгов не имеет существенного значения. В случае торговли на рынке торговцу нужно было выдать лицензию для торговли по нулевое цене, но теперь этого делать не нужно. Участник конкурса должен был предложить арендную цену для имущества, особенности и условия использования которого, вне зависимости от его статуса, не изменились», - сказала руководитель Департамента предпринимательства.