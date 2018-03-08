Улица Виру 8 марта могла остаться без цветов

Если бы административный суд не изменил постановление о предоставлении первичной правовой защиты по жалобам, поданным против проведения публичных торгов за места на цветочном рынке, цветочные киоски на улице Виру стояли бы сегодня пустыми, пишет Postimees.
Подавший в суд жалобу от имени людей, участвовавших в публичных торгах за места на цветочном рынке, присяжный адвокат Алар Эйхе говорит, что Таллинн нарушил при организации конкурса закон, также и на других муниципальных рынках (Нымме, Мустамяэ, Ласнамяэ и рыбный рынок) годами обходили законы.
«То, что после проведения публичных торгов цветочный рынок выпал из списка муниципальных рынков, не заслуживало бы внимания, если бы за всем этим не стояла жесткая противозаконная деятельность города, от которой хотят защититься при помощи суда. Вопрос о происходящем вокруг цветочного рынка не является только таллиннским вопросом, это касается всего, что связано с муниципальными рынками по всей Эстонии», - сказал Эйхе.
Адвокат требует билеты на торговлю
Эйхе ссылается на постановление о передаче городского имущества Таллинна в использование, согласно которому городское имущество передается в использование в общем порядке, или в порядке принятия решения после проведения публичных торгов, переговоров по предложениям, в особых случаях, без предварительного предложения, только в случае, когда передача городского имущества не создает особого порядка. Особый порядок в деятельности на муниципальных рынках – это Закон о торговой деятельности. «Этот закон однозначно говорит: товар или услуги в местах ограниченных разрешением волостной или городской управой, продавец продает через находящееся в собственности или использовании торговое место, в конкретное торговое время на основании лицензии на торговлю», - сказал адвокат.
Но следующая статья того же закона говорит, что цену лицензии на муниципальном рынке должно установить своим постановлением волостное или городское собрание. А этого в Таллинне сделано не было. 16 февраля Эйхе написал в городское собрание открытое письмо, в котором потребовал, чтобы горсобрание начало исполнять закон, и ввело цены на лицензии для торговли на муниципальных рынках, а также опубликовало их в «Государственном вестнике».
«Вчера я узнал, что в повестку дня заседания городского собрания 8 марта впервые за 13 лет внесен пункт об утверждении цен на лицензии для торговли на муниципальных рынках, как это предусматривает Закон о торговой деятельности. Из законопроекта видно, что теперь торговля на муниципальных рынках начнет происходить на основании введенных горсобранием цен на лицензии на торговлю, в дополнение к которым нужно будет оплатить и побочные расходы. Насколько я понял из разговоров с некоторыми членам городского собрания, они не понимают регуляции рынка, поскольку до сих пор цены на лицензии для торговли утверждал руководитель Департаментам предпринимательства единолично. Также никто не заметил, что цветочный рынок удалили из списка муниципальных рынков непосредственно перед публичными торгами, прошедшими 12 февраля», - объяснил Эйхе. Это, по его словам, сделали для того, чтобы создать впечатление, будто публичные торги были организованы на основании общего порядка передачи городского имущества в пользование.
Ведение процесса заставило дело двигаться
«Законопроектом, начиная с 8 марта, впервые пытаются легализовать публичные торги в Таллинне на оставшихся муниципальных рынках (торговое место будет выставлено на публичные торги, после которого заключат арендный договор и в таком случае билет на торговлю станет нулевым). В то же время, лицензия на торговлю- это то же самое, что арендный договор, и в определенных местах у городского собрания есть возможность просто ввести более высокие цены на лицензии, а не выставлять места на конкурс. Если торговое место выставляется на конкурс, возникает ситуация, при которой люди, которые продают на муниципальном рынке рядом картошку или цветы, будут платить разную цену за право торговать практически в одно и то же время», - добавил он.
По словам Эйхе, доведение дела до суда все же заставило что-то двигаться. «На самом деле городское собрание должно было вынести это постановление до начала публичных торгов на цветочном рынке. На публичные торги были выставлены торговые места на муниципальном рынке, суд ввели в заблуждение, что при проведении торгов на цветочном рынке придерживались особого порядка, то есть Закона о торговой деятельности, но в день публичных торгов объекта торгов, то есть торгового места на муниципальном рынке, еще не было. Таким образом, публичные торги нужно объявить неудавшимися», - заверил Эйхе.
Город уверен в правильности своих действий
По словам руководителя Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер, точка зрения Эйхе им известна: «Она представлена и суду, который оценил одну жалобу как перспективную, а шансы на успех по второй жалобе как мизерные».
Она объяснила, что при передаче своего имущества в использование город Таллинн должен исходить из принципа, что при наличии спроса нужно гарантировать людям равное обращение, а добиться этого можно через проведение открытых публичных торгов: «Утверждение Эйхе, что публичные торги на муниципальных рынках легализуются впервые, ошибочны».
По ее словам, и на муниципальных рынках есть такие торговые места, к которым торговцы испытывают повышенный интерес. «Такие торговые места всегда отдавали в использование посредством публичных торгов. Речь, прежде всего, идет об отдельных помещениях, которые нельзя сравнить, например, с открытыми прилавками - хотя в обеих точках могут продавать, например, картошку. Цены за торговые места и не могут быть одинаковыми, если речь идет о совершенно разных условиях для торговли: в одном случае торговля идет в закрытом помещении, а в другом, на открытом прилавке под дождем и ветром. Лицензии на торговлю продавцам выдавали всегда», - сказала Вахер.
Она добавила, что цены на лицензии до сих пор вводили на основании Закона об организации местного самоуправления, поскольку пояснительная записка к Закону о предпринимательской деятельность в плане положения, о котором мы говорим, ошибочна. В интересах правовой ясности, а также во избежание дальнейших споров, было решено инициировать законопроект постановления горсобрания соответствующего содержания: «Торговавшие до сих пор на муниципальных рынках люди так или иначе должны были платить за свою деятельность. Такой практикой город Таллинн не причинил никому ущерба».
Публичные торги цветочными киосками на улице Виру, по ее словам, организовали с той целью, чтобы обеспечить всем заинтересованным равные возможности. «То, что цветочный рынок до прохождения публичных торгов исключили из списка муниципальных рынков, с точки зрения публичных торгов не имеет существенного значения. В случае торговли на рынке торговцу нужно было выдать лицензию для торговли по нулевое цене, но теперь этого делать не нужно. Участник конкурса должен был предложить арендную цену для имущества, особенности и условия использования которого, вне зависимости от его статуса, не изменились», - сказала руководитель Департамента предпринимательства.
«Мы считаем, что поведение и деятельность данного адвоката больше не исходят из интересов его клиентов, а имеют злонамеренный характер. Из-за распространения клеветы, ошибочной информации и документов с ограниченным доступом мы взвешиваем возможность обращения в адвокатуру», - добавила она.