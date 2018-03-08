четверг, 8 марта 2018 г.
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 164 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 164 евро!

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Остров Крк в Хорватии.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 411 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Сейшельские острова начиная с 496 евро

Туда-обратно из Риги в Пекин начиная с 202 евро

Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 250 евро

Туда-обратно из Таллинна на остров Крк в Хорватию начиная со 164 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 505 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Венецию начиная со 129 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 446 евро

Туда-обратно из Милана в Нью-Дели начиная с 305 евро

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