Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хорватию за 164 евро!
8 марта 2018 г., 10:34
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 411 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Сейшельские острова начиная с 496 евро
Туда-обратно из Риги в Пекин начиная с 202 евро
Туда-обратно из Таллинна в Казахстан начиная с 250 евро
Туда-обратно из Таллинна на остров Крк в Хорватию начиная со 164 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Занзибар начиная с 505 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Венецию начиная со 129 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 446 евро
Туда-обратно из Милана в Нью-Дели начиная с 305 евро