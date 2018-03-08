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Китай обещает соразмерно отреагировать на пошлины США

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Флаг Китая.

ФОТО: Caro / Scanpix

Китай пообещал "соразмерную и необходимую реакцию" на возможное введение США пошлин на сталь и алюминий.

Торговая война с США никому не пойдет на пользу, заявил в четверг, 8 марта, министр иностранных дел КНР Ван И. "Выбирать торговую войну - это точно неправильный рецепт, в итоге ты только навредишь другим и самому себе", - сказал министр.

Принять меры в ответ на американские пошлины ранее обещал и Евросоюз. Еврокомиссия уже в следующие дни представит проект таких мер, пишет DW.com.

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 25 процентов на импорт в страну стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. От пошлин, согласно сообщениям Белого дома, будут освобождены "по соображениям национальной безопасности" Канада, Мексика и, возможно, ряд других стран.

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