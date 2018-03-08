Китай обещает соразмерно отреагировать на пошлины США

Торговая война с США никому не пойдет на пользу, заявил в четверг, 8 марта, министр иностранных дел КНР Ван И. "Выбирать торговую войну - это точно неправильный рецепт, в итоге ты только навредишь другим и самому себе", - сказал министр.

Принять меры в ответ на американские пошлины ранее обещал и Евросоюз. Еврокомиссия уже в следующие дни представит проект таких мер, пишет DW.com.