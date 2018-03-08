Фото: в центре Киева из гранатомета расстреляли ресторан

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам гранатомет обнаружили неподалеку от ресторана, пишет Newsru.com .

Ранее Espreso.tv сообщило, что в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение ресторана. В результате детонации выгорело около 50 кв. метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.