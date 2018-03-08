Эрик Лессер: "Ехать в Россию - это плохой сигнал"

«На мой взгляд, РУСАДА и СБР сделали недостаточно, чтобы пролить свет на допинговое дело. В последние годы ВАДА и некоторые комиссии обнаружили множество доказательств допинговой системы в России. Но РУСАДА и СБР не сделали ничего, чтобы бороться с допингом.

У антидопинговой лаборатории в Москве до сих пор нет лицензии, все чиновники остались на своих местах. Это плохой сигнал — ехать в Россию после всех этих проблем и праздновать проведение финала Кубка мира.

Я читал пресс-релиз IBU по Тюмени, но не понимаю до сих пор, почему приняли такое решение. Потому что они хотят порадовать российских болельщиков, а организаторы позаботятся о нашей безопасности? Вау, это серьёзные причины проводить в Тюмени Кубок мира. Не думаю, что эти объяснения обоснованны.

Мы обсуждали вопрос участия в соревнованиях с нашей федерацией и решили ехать в Тюмень. Спорт на первом месте, мы хотим выступать.