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Эрик Лессер: "Ехать в Россию - это плохой сигнал"

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ФОТО: FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP/SCANPIX

Немецкий биатлонист Эрик Лессер сообщил, что будет участвовать в 9-м этапе Кубка мира в Тюмени, однако не согласен с решением о проведении соревнований в России.

«На мой взгляд, РУСАДА и СБР сделали недостаточно, чтобы пролить свет на допинговое дело. В последние годы ВАДА и некоторые комиссии обнаружили множество доказательств допинговой системы в России. Но РУСАДА и СБР не сделали ничего, чтобы бороться с допингом.

У антидопинговой лаборатории в Москве до сих пор нет лицензии, все чиновники остались на своих местах. Это плохой сигнал — ехать в Россию после всех этих проблем и праздновать проведение финала Кубка мира.

Я читал пресс-релиз IBU по Тюмени, но не понимаю до сих пор, почему приняли такое решение. Потому что они хотят порадовать российских болельщиков, а организаторы позаботятся о нашей безопасности? Вау, это серьёзные причины проводить в Тюмени Кубок мира. Не думаю, что эти объяснения обоснованны.

Мы обсуждали вопрос участия в соревнованиях с нашей федерацией и решили ехать в Тюмень. Спорт на первом месте, мы хотим выступать.

Это плохо, что IBU поставил спортсменов в такое положение. Это не наша работа — заниматься политикой. Если мы не поедем, то это будет плохо, потому что это наш вид спорта, который мы любим. Но если мы поедем в Тюмень, то отправим IBU неправильный сигнал", — приводит слова Лессера FasterSkier.

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