Фото: три квартиры-студии в Таллинне, которые придутся по душе и по карману

Рынок недвижимости, безусловно, неустойчивый. Цены на недвижимость растут, и приобретение жилья становится все более затруднительным. Смотрите в подборке портала Kodu, какие квартиры-студии можно купить в Таллинне по приемлемой цене.
1. Квартира в престижном районе Рабакюла, 95 000 евро
Стильная и просторная квартира-студия находится на территории бывшего садоводческого комплекса Кадака. Квартира расположена в доме с энергетической эффективностью класса Б, что предполагает низкие расходы на ее содержание.
2. Квартира в непосредственной близости от Д-терминала, 95 000 евро
В нескольких шагах от центра Таллинна находится квартира с балконом площадью 1,4 квадратных метра, с которого открываются удивительные виды на Старый город. Уютная квартира идеально подойдет для инвестиции или в качестве первого жилья.
3. Светлая квартира в Ласнамяэ, 78 500 евро
С точки зрения логистики квартира расположена удачно - вблизи как центр города, так и аэропорт. При ремонте квартиры была осуществлена перепланировка, которая позволяет разумнее использовать пространство. В квартире есть вся техника.