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  • Фото: три квартиры-студии в Таллинне, которые придутся по душе и по карману

Фото: три квартиры-студии в Таллинне, которые придутся по душе и по карману

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ФОТО: KV.EE

Рынок недвижимости, безусловно, неустойчивый. Цены на недвижимость растут, и приобретение жилья становится все более затруднительным. Смотрите в подборке портала Kodu, какие квартиры-студии можно купить в Таллинне по приемлемой цене.

1. Квартира в престижном районе Рабакюла, 95 000 евро

ФОТО: KV.EE

Стильная и просторная квартира-студия находится на территории бывшего садоводческого комплекса Кадака. Квартира расположена в доме с энергетической эффективностью класса Б, что предполагает низкие расходы на ее содержание.

2. Квартира в непосредственной близости от Д-терминала, 95 000 евро

ФОТО: KV.EE

В нескольких шагах от центра Таллинна находится квартира с балконом площадью 1,4 квадратных метра, с которого открываются удивительные виды на Старый город. Уютная квартира идеально подойдет для инвестиции или в качестве первого жилья.

3. Светлая квартира в Ласнамяэ, 78 500 евро

ФОТО: KV.EE

С точки зрения логистики квартира расположена удачно - вблизи как центр города, так и аэропорт. При ремонте квартиры была осуществлена перепланировка, которая позволяет разумнее использовать пространство. В квартире есть вся техника.

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