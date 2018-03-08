четверг, 8 марта 2018 г.
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Правительственные партии хотят вновь резко изменить всю систему подоходного налога

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24 февраля недовольные налоговой политикой жители Эстонии провели акцию протеста.

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Руководитель партии Союз Отечества и Res Publica Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что новая система подоходного налога в нынешнем виде не удержится, пишет Postimees.

«Новый порядок расчета не облагаемого подоходным налогом минимума нужно изменить, и я уверен, что вне зависимости от того, каким будет следующее правительство, оно будет искать решение для изменения вступившей в силу с этого года налоговой системы», - сказал председатель входящей в правящий союз и отвечающей за портфель министра финансов партии IRL Хелир-Валдор Сеэдер, передает Äripäev.

По словам Сеэдера, по вступившей с силу в этом году системе подоходного налога между участниками правящего союза был заключен компромисс, которым не довольна ни одна партия, а потому он верит, что следующая коалиция изменит действующую сейчас систему расчета подоходного налога.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Кальви Кыва признал, что вступившая в силу 1 января реформа подоходного налога родилась как компромисс трех партий, поэтому и получилась слишком сложной.

«Социал-демократы не считают нынешнее решение слишком разумным, но направление реформы по основной своей  части правильное: она сохраняет для мало защищенных людей больше денег, увеличивает в обществе как общую мощь, так и преемственность».

Входящий в парламентскую экономическую комиссию центрист Эрки Сависаар подчеркнул, что цель увеличить доход людей с низкими и средними зарплатами была единственно верной, но вступившая в силу система, конечно, не была предпочтительной для Центристской партии.

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