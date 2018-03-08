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Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире

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ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, которые будут бороться за это звание в текущем году. Помимо этого, жюри конкурса назвало машины, которые претендуют на победу в пяти дополнительных категориях, пишет motor.ru. Победители конкурса будут названы 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.

Список финалистов премии «Всемирный автомобиль года» в этом году состоит исключительно из кроссоверов: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.

Volvo XC60 в начале года признали лучшим кроссовером в конкурсе «Североамериканский легковой автомобиль и вседорожник года».

За победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн» будут бороться следующие модели.

Всемирный автомобиль года

Представительский автомобильЛучший спорткарЛучший «зеленый» автомобильЛучший сити-карЛучший дизайн
Audi A8BMW M5BMW 530e iPerformanceFord FiestaLexus LC 500
Porsche CayenneHonda Civic Type RChrysler Pacifica HybridSuzuki SwiftRange Rover Velar
Porsche PanameraLexus LC 500Nissan LeafVolkswagen PoloVolvo XC60
 

В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.

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