Объявлены претенденты на звание лучшей машины в мире

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» объявили список финалистов, которые будут бороться за это звание в текущем году. Помимо этого, жюри конкурса назвало машины, которые претендуют на победу в пяти дополнительных категориях, пишет motor.ru. Победители конкурса будут названы 28 марта на моторшоу в Нью-Йорке.