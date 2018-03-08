"Зеркало в зеркале": что объединило эстонских и российских музыкантов

- Денис, в концертах «Чайковский: музыкальные письма» в Хаапсалу и Таллинне принимали участие и эстонские, и российские музыканты...

- Действительно, я был рад очередной встрече с певицей Ирис Оя и пианисткой Дианой Лийв, а вместе с нами выступали Тахеле, дочь Дианы, и моя дочка Аглая. Тахеле, как и ее мама, играла на фортепиано, а Глаша, как и папа, на гобое. Зал в Кадриоргском дворце - одна из моих любимых площадок, играл здесь не в первый раз

- Вам доводилось немало выступать в России и на Западе, но к Эстонии у вас, кажется, особое отношение.

- Я считаю ее своим вторым домом. Когда-то, еще в 70-х, моя мама обзавелась сразу тремя эстонскими подружками, что, полагаю, для тех времен не было особенно типично. Началось в Москве, продолжилось в Хаапсалу, куда я впервые попал в двухлетнем возрасте, короче говоря, тогда на много лет завязалась дружба семьями, и сегодня уже дружат выросшие дети из этих семей.

- Однако нынешняя поездка в Хаапсалу, можно понять, была связана не только с посещением любимых мест?

- Хаапсалу - важная точка отношений эстонской и русской культуры хотя бы потому, что город тесно связан с именем Петра Ильича Чайковского, годами его молодости. Сейчас мы открываем новую главу в хронике «Чайковский и Хаапсалу». Кажется, что про это известно всё, но когда начинаешь копать вглубь, разматывать историю, стремиться к точности, выясняется, что многое гораздо интереснее уже известного. Сам жанр письма XIX века, особенно музыкального письма, знаком немногим, и, надеюсь, нашими концертами мы для кого-то его откроем, потому что за письмами стоят живые, реальные люди со своими характерами, достоинствами, заблуждениями. И они очень похожи на нас, понятны нам.

В прошлом году в Хаапсалу уже прошел первый фестиваль Чайковского, был большой концерт на открытой площадке Епископского замка, звучали симфоническая музыка и опера в концертном исполнении, это настоящий высокий стиль, и надеюсь, что подобный фестиваль станет в Хаапсалу ежегодным. К тому же город располагает несколькими отличными площадками для камерных концертов – Яановская церковь, к примеру, или изумительный зал местной гимназии, который по акустике, по-моему, один из лучших в Эстонии.

- Хотел бы вернуть вас к еще одному событию. 1 октября 2015 года в Москве прошел концерт «Зеркало в зеркале», посвященный 80-летию Арво Пярта. Вы были среди инициаторов и исполнителей на этом празднике музыки в лютеранском соборе святых Петра и Павла. Можно ли считать тот концерт первым шагом к международному музыкальному фестивалю в российской столице, посвященному творчеству выдающегося эстонского композитора?