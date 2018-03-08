Профсоюз привлек к переговорам с HKScan финскую материнскую компанию

«Забастовка на Раквереском мясокомбинате продолжается уже более месяца. Коллективные переговоры с работодателем не принесли результатов, поскольку все касающиеся компании решения принимаются в финской материнской компании. Поэтому профсоюз вовлек в переговоры также финскую материнскую компанию профсоюза и провел формальные и неформальные встречи и переговоры и в Финляндии», - сообщил Центральный союз профсоюзов Эстонии.

6 февраля работники Раквереского мясокомбината начали бессрочную забастовку, участники которой добиваются повышения основной зарплаты на 16 процентов с 1 февраля 2018 года и повышения на 16 процентов основной зарплаты с 1 июля 2018 года. Кроме того, работники требуют, чтобы расчет зарплаты по результатам в будущем не менялся. Сейчас нетто-зарплата работника скотобойни составляет около 750 евро в месяц. Она состоит из основной зарплаты и доплат.