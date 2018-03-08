Никто не запрещает флирт

Возможно, Авдюшко просто не отдает себе отчет в том, что говорит, поскольку она не имеет соответствующего опыта. Что она не знает, что домогательство начинается там, где внимание приобретает недопустимый характер. Когда не действует согласие обеих сторон, поскольку у одной стороны нет намерения спросить об этом другую, или отсутствует понимание того, что это вообще важно. А все потому, что она (эта сторона) всегда могла действовать, как ей взбредет в голову.

«Это война между полами!» – разжигают конфликт белые мужчины, над которыми «нависла угроза». Нет, это не гендерный вопрос! Это власть одного над другим, позволяющая ему делать то, что он хочет. И ключевым вопросом как раз и является власть, а не пол. Уже сам факт того, что большинство пострадавших – женщины, а домогающиеся – мужчины, всего лишь указывает, где сосредоточено больше власти. Газета «Нью-Йорк таймс» недавно писала также и о сексуальном насилии между мужчинами, когда непристойные предложения делал профессиональный фотограф и от домогательств страдали модели, опасавшиеся потерять работу.

Что может нанести травму?

«Не каждое событие оставляет травму на всю жизнь!», – слышим мы некоторые голоса, раздающиеся в интернете. Может ли нанести травму выслушивание непристойных замечаний на рабочем месте? А может ли травмировать касание области паха после того, как, проголосовав на дороге, ты садишься в чужую машину? Может ли травмировать изнасилование в браке? И кто же тот вышестоящий, который устанавливает допустимые границы душевной травмы?

Причем те отдельные случаи брошенных на улице вслед женщине замечаний, вероятно, не были бы так ужасны, если бы они не относились к разряду всех остальных проявлений сексизма и пренебрежительного отношения, с которыми мы сталкиваемся в обществе. Однако они все же происходят и образуют то скверное единое целое, в которое большинство женщин вынуждено окунаться каждый день.

То, что мы неспособны серьезно воспринимать травмы других людей, свидетельствует о том, что мы слабы как общество. Это признак такого общества, в котором лишь одна группа имеет право определять, что она может делать, и другой остается только смириться с этим. Это недостаток способности к воображению.

И к такому обществу принадлежат, конечно же, и те, кто всегда с готовностью подпевает. Люди, которые хотят быть немного более прикольными, чем #metoo. Те, кто не признают ни собственной хрупкости, ни ранимости других.

Недостаток силы воображения