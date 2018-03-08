Гражданин Эстонии предстал перед британским судом за увлечение детским порно и зоофилией

На компьютере Михаила, являющегося гражданином Эстонии, были обнаружены в том числе экстремальные порнографические снимки с участием лошади, пишет Postimees со ссылкой на Devon Live.

Прокурор предъявил Михаилу обвинение в пяти преступных эпизодах. Михаил свою вину не признает. Королевский суд графства Девон в Эксетере вызвал на заседание русского переводчика, поскольку обвиняемый не говорит по-английски.

Согласно обвинению, 60-летний Михаил, загружал фотографии на свой компьютер, находясь в городе Торки с сентября 2016 по сентябрь 2017 года.

Согласно обвинению, на его компьютере было 836 порнографических снимков А-категории, 366 В-категории и 1055 С-категории.

Согласно британским законам, порнографические фото А-категории изображают пенетрирующие сексуальные действия или сексуальные действия, связанные с животными или садизмом. Снимки В-категории изображают сексуальные действия, не связанные с пенетрацией. К С-категории относятся снимки, на которых изображено эротическое позирование.