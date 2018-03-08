Huawei P20 Lite полностью рассекречен до анонса

Благодаря этому теперь достоверно известно, как будет выглядеть аппарат и какие технические характеристики он получит, пишет 4pda.ru.

Huawei P20 Lite будет иметь 5,84-дюймовый дисплей с нестандартным разрешением 2280х1080 пикселей и вырезом в верхней части под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры. На обратной стороне расположатся вертикальная двойная камера и сканер отпечатков пальцев.

На данный момент смартфон показан в двух вариантах расцветки: черный и синий. При этом передняя сторона и боковые грани в обоих случаях выполнены в черном цвете. Кроме того, Huawei вслед за Google и OnePlus решила выделить один элемент на корпусе, покрасив в версии с синим задником лоток под SIM-карты в такой же цвет.

Предполагаемые технические характеристики Huawei P20 Lite:

5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280х1080 пикселей;

восьмиядерный процессор Kirin 659 с максимальной частотой 2,36 ГГц;

графический ускоритель Mali T830-MP2;

4 Гб оперативной памяти;

накопитель на 64 Гб;

поддержка карт памяти microSD до 256 Гб;

16-мегапиксельная основная камера с оптикой Leica, гибридным зумом и дополнительным модулем на 2 Мп;

24-мегапиксельная фронтальная камера;

аккумулятор емкостью 3 000 мАч;

поддержка 4G и VoLTE;

Android 8.0 Oreo с EMUI 8.0;

габариты: 148,6 х 71,2 х 7,4 мм;

вес: 145 г.