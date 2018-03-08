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Huawei P20 Lite полностью рассекречен до анонса

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Смартфон Huawei. Иллюстративное фото.

ФОТО: Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA

Компания Huawei отправила на сертификацию в китайское телекоммуникационное агентство TENAA еще не анонсированный смартфон P20 Lite. Это необходимая процедура перед выходом устройства на рынок.

Благодаря этому теперь достоверно известно, как будет выглядеть аппарат и какие технические характеристики он получит, пишет 4pda.ru.

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite будет иметь 5,84-дюймовый дисплей с нестандартным разрешением 2280х1080 пикселей и вырезом в верхней части под разговорный динамик, фронтальную камеру и сенсоры. На обратной стороне расположатся вертикальная двойная камера и сканер отпечатков пальцев.

На данный момент смартфон показан в двух вариантах расцветки: черный и синий. При этом передняя сторона и боковые грани в обоих случаях выполнены в черном цвете. Кроме того, Huawei вслед за Google и OnePlus решила выделить один элемент на корпусе, покрасив в версии с синим задником лоток под SIM-карты в такой же цвет.

Huawei P20 Lite

Предполагаемые технические характеристики Huawei P20 Lite:

  • 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280х1080 пикселей;
  • восьмиядерный процессор Kirin 659 с максимальной частотой 2,36 ГГц;
  • графический ускоритель Mali T830-MP2;
  • 4 Гб оперативной памяти;
  • накопитель на 64 Гб;
  • поддержка карт памяти microSD до 256 Гб;
  • 16-мегапиксельная основная камера с оптикой Leica, гибридным зумом и дополнительным модулем на 2 Мп;
  • 24-мегапиксельная фронтальная камера;
  • аккумулятор емкостью 3 000 мАч;
  • поддержка 4G и VoLTE;
  • Android 8.0 Oreo с EMUI 8.0;
  • габариты: 148,6 х 71,2 х 7,4 мм;
  • вес: 145 г.

Huawei P20 Lite вместе с обычным P20 и P20 Pro представят 27 марта в Париже. Сообщается, что P20 Lite в Европе будет стоить €369.

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