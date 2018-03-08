79-летняя продавщица цветов: я в этот Интернет не верю, но половину цветов продали там

«Вы знаете, сколько слоев одежды на мне? Одних только штанов четыре пары, кофт так много, что я и не знаю, дальше пальто с теплой подкладкой, но все равно холодно», - призналась 79-летняя Эльви Руус, раскладывая цветы сегодня утром возле магазина «Котка» в Ласнамяэ.

Поскольку часть тюльпанов сегодня ночью раскрылись, их под пронизывающим ветром нужно обязательно продать до вечера: «Вчера я взяла маленького шпица Строхи и побегала с ним, так, по крайней мере, есть шанс не заболеть», - раскрывает она секрет того, как пережить морозный Женский день на улице.

Сын Тыну устанавливает в ящики с цветами свечи, чтобы их не побил мороз. В ящике можно согреть и руки. ФОТО: Liis Treimann

«Накрой быстро ящик и зажги свечи», – отдает она распоряжения сыну Тыну. Мужчина устанавливает в каждый угол прозрачного ящика по свече, чтобы мороз не побил цветы: «Там хорошо и руки греть», - говорит Эльге, которой осенью исполнится 80 лет. Она уже 49 лет выращивает цветы в подвале своего дома.

До сих пор выращивавшая цветы вместе с мужем Эльге с грустинкой признает, что хотя она сама хотела бы и в будущем году растить цветы, этого явно не будет, поскольку одна она с этим не справится. У молодых своя работа и дела, а магазины завалены дешевыми заграничными цветами.

По ее словам, многие такие же цветочники отказались от своего бизнеса.

79-летняя Эльви Руус половину своей жизни выращивает цветы. ФОТО: Liis Treimann

К нынешнему Женскому дню Эльви вырастила как нарциссы, так и тюльпаны, но нарциссы на улице она не продает: «Я в этот Интернет не верю, но невестка разместила в Facebook объявление, и все нарциссы раскупили, теперь их развозят на двух машинах».

Готовиться к 8 марта Эльви начала еще прошлой осенью, когда уложила луковицы нарциссов вылеживаться. В начале февраля их высаживают в ящики под лампами и начинают растить. Температура не должна подниматься выше 16 градусов. Во время строительства дома, в свое время там предусмотрели в подвале два помещения без труб центрального отопления, чтобы не было слишком тепло. За пару дней до Женского дня цветы начинают срезать и паковать.

79-летняя Эльви Руус половину своей жизни выращивает цветы. ФОТО: Liis Treimann

«Вчера так напаковалась, что спина болит», - призналась Эльви, пытаясь устроиться поудобнее на стульчике. Но если подходит покупатель, она поднимается, несмотря ни на что. «Я тут явно пробуду до вечера, чтобы продать цветы», - говорит она, поглубже закутываясь в пальто.