Партия реформ обвиняет правительство Юри Ратаса в пророссийской политике

«Главным принципом восстановления государственности Эстонии был принцип правопреемства. Исходя из этого, при восстановлении независимости Эстонская Республика была признана тем же государством, которое было создано в 1918 году. Наиболее важным пунктом принципа правопреемства является то, что оккупация и аннексия Эстонии Советским Союзом была противозаконной. Тем самым по закону Эстония никогда не входила в состав Советского Союза и Эстонская Республика не несет ответственности за преступления, обязательства и долги оккупанта и его правопреемника», - говорится в запросе.

«Игнорирование принципа правопреемства означало бы согласие с позицией Москвы, в соответствии с которой Эстония вошла в состав Советского Союза законно (и добровольно), советской оккупации не было, а восстановленное в 1991 году государство - это т.н. другая Эстонская Республика, о чем представитель партии премьер-министра заявил 13 февраля на обсуждении важного с точки зрения государства вопроса», - сказано там же.

Депутаты от Партии реформ обращают внимание на то, что в последние месяцы правительство приняло несколько решений и сделало ряд заявлений, которые ставят под сомнение правопреемство Эстонской Республики и перекладывают на Эстонию ответственность за нанесенный оккупацией ущерб, как будто мы сами себя оккупировали. В числе прочего действующее правительство взяло на Эстонию как правопреемника Советского Союза обязательство возмещения нанесенного Советским Союзом ущерба.

Премьер-министру задается восемь вопросов, на которые депутаты хотят получить четкие ответы:

1. Почему возглавляемое вами правительство своим решением поставило под сомнение принцип правопреемства восстановившей независимость Эстонской Республики?

2. Проанализировало ли возглавляемое вами правительство, какой урон нанесет Эстонии с внешнеполитической точки зрения высказанное правительством сомнение в правопреемстве государства и хотя бы его частичное отрицание?

3. Исходя из каких статей закона возглавляемое вами правительство решило 28 декабря 2017 года обосновать выделение церквям денег именно как компенсацию за нанесенный оккупацией ущерб?

4. На какие положения закона опирался министр юстиции вашего правительства, когда неделей спустя переименовал компенсацию в возмещение довоенных эстонских облигаций и будет ли подобная компенсация выплачена всем владельцам просроченных и не выкупленных из-за оккупации облигаций, в том числе уже выкупленных и исчезнувших из Банка Эстонии во время оккупации?

5. На каком правовом основании вы согласились с ходатайством «возместить возникший в ходе реформы собственности ущерб» тем, у кого имущество, бывшее объектом реформы собственности, не было конфисковано? Почему вы приравняли их к репрессированным в советское время людям и рассматриваете создание единого регистра репрессированных и «вынужденных арендаторов»?

6. Исходя из Конституции Эстонии, внутреннюю и внешнюю политику республики осуществляет правительство. Вы являетесь главой этого правительства. Какая существует связь между так и не аннулированным соглашением о сотрудничестве, которое заключили партия премьер-министра Эстонии и партия «Единая Россия», и взятым возглавляемой вами правительственной коалицией политическим направлением, которое позволяет рассматривать Эстонскую Республику в качестве правопреемника СССР?

7. За несколько недель до того, как правительство неожиданно заявило, что Эстония сама будет возмещать нанесенный советской оккупаций ущерб, по сути, начав исполнять роль правопреемника СССР, вице-председатель партии премьер-министра Эстонии Михаил Кылварт встретился в Таллинне с представителями Владимира Путина. Известно ли членам правительственного кабинета, который в соответствии с Основным законом осуществляет внутреннюю и внешнюю политику Эстонии, фактическое содержание встречи Михаила Кылварта, являющегося представителем возглавляющей правительство Эстонии партии, с представителями Путина? Когда члены правительственного кабинета были введены в курс содержания этой встречи?