Евросоюз готов немедленно отреагировать на пошлины США

Если анонсированные Трампом пошлины на продукцию металлургов вступят в силу, ЕС готов воспользоваться "целым арсеналом" имеющихся в его распоряжении ответных мер, к которым относится возможность обложить пошлинами ввозимые из США цитрусовые, табак и виски, сообщает DW.com.

Объявленные Трампом пошлины таят в себе значительную угрозу экономике Германии, считает руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). Сталелитейная промышленность создала в Германии десятки тысяч рабочих мест, часть из которых окажется под ударом, заявил директор DIW в интервью Saarbrücker Zeitung в четверг, 8 марта. Возможное расширение пошлин и на ввоз автомобилей из ЕС создаст серьезные проблемы для экономики, полагает эксперт.