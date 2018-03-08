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Евросоюз готов немедленно отреагировать на пошлины США

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Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Европа незамедлительно отреагирует на введение пошлин США, заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси в интервью французскому телеканалу BFM-TV в четверг, 8  марта.

Если анонсированные Трампом пошлины на продукцию металлургов вступят в силу, ЕС готов воспользоваться "целым арсеналом" имеющихся в его распоряжении ответных мер, к которым относится возможность обложить пошлинами ввозимые из США цитрусовые, табак и виски, сообщает DW.com.

Объявленные Трампом пошлины таят в себе значительную угрозу экономике Германии, считает руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). Сталелитейная промышленность создала в Германии десятки тысяч рабочих мест, часть из которых окажется под ударом, заявил директор DIW в интервью Saarbrücker Zeitung в четверг, 8 марта. Возможное расширение пошлин и на ввоз автомобилей из ЕС создаст серьезные проблемы для экономики, полагает эксперт.

В четверг, 1 марта, президент США анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. По словам Трампа, подобные меры позволят защитить сталелитейную промышленность страны. Заявление вызвало критику многих торговых партнеров США. В среду, 7 марта, стало известно, что для ряда стран могут быть сделаны исключения.

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