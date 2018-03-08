«Сходил в Rimi, теперь постельный режим!» Кто ответит за сломанные двери магазина?

Как рассказал Алексей, его на входе зажало дверьми, в результате чего он получил травму ноги, огромные синяки и незапланированные расходы на медикаменты.

«Я ощутил толчок, упал на пол, не понял что происходит. Люди пришли на помощь, так как не мог встать из-за боли в ноге, - вспоминает он. - Если сенсор не работал, то двери были сломанные, но продолжали работать!»

Врачи прописали Алексею постельный режим. Как только он выздоровел, он тут же обратился в магазин за разъяснениями и возможной компенсацией.

«Оказалось, все не так просто. Представитель Rimi ответил, что компания не несет ответственности за двери магазина на улице Валдемара. Якобы они принадлежат домоуправу - компании Plesko Real Estate. Но и они ответили, что двери - не их вотчина».

Подобное отфутболивание лишь разозлило пострадавшего - ведь кто-то должен ответить за случившееся.

Журналисты отправились к домоуправу и оказалось, что его офис находится в одном здании с руководством Rimi.

«Все, что в данной ситуации могло сделать и сделало наше предприятие, - вызвать скорую медицинскую помощь. Мы просмотрели камеры видеонаблюдения и оказалось, что мужчина был невнимательным, неосторожно приблизился к закрывающимся дверям и получил травмы по своей вине», - сообщили в Rimi.

В свою очередь специалисты утверждают, что в данной ситуации следует обратиться к юристу. Только он может оценить ситуацию и поможет найти решение для пострадавшего, чтобы он мог получить компенсацию.