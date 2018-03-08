Таллиннский зоопарк предлагает музеям природы труп тигрицы

Зоопарк предлагает музеям природы труп усыпленной тигрицы. Если музеи не проявят интереса, труп утилизируют.
«Мы предлагаем тигрицу музеям природы, если они не проявят интереса, труп будет утилизирован, - сообщил в четверг BNS директор зоопарка Тийт Маран. - Если музей хочет получить тигрицу, он сам решит, что с ним делать».
В среду ветеринар Таллиннского зоопарка провел эвтаназию 20 -летней амурской тигрицы Спейги, которую также называли Пийга. В последние недели жизни пожилой тигрице было сложно двигаться. Еще позже она уже не могла подниматься на лапы. Обезболивающие лишь ненадолго приносили ей облегчение, тигрица испытывала страдания.
Маран отметил, что хорошее чучело из шкуры старой тигрицы не получится. «Но у нее взяли пробы ДНК для банка ДНК», - сказал он.
Он сказал об участи трупов скончавшихся или усыпленных экзотических животных, что каждый случай является особенным. «Мы предлагаем их музеям или утилизируем. Часто мы, например, включаем новый экземпляр в свою большую коллекцию черепов в образовательном центре», - объяснил директор зоопарка.