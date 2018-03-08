Актуальный вопрос: куда исчезает женская пенсия?

«В Эстонии разрыв в зарплатах остается самым большим в Европейском союзе, хотя из опубликованного несколько дней назад исследования выяснилось, что постепенно он все же сокращается. Но разрыв в зарплатах превращается в более глубокий разрыв в пенсиях и даже если произойдет чудо и в ближайшие годы зарплаты начнут сравниваться, то уже возникшее неравенство означает, что разрыв в пенсиях будет удерживаться в течение долгого времени». – пишут Кристи Сааре и Мари Кухи на странице пенсионного общества Tuleva.

Эти утверждения подтверждают и данные пенсионного центра, из которых видно, что из-за разрыва в зарплатах пенсионное имущество у мужчин больше, чем у женщин – это было ожидаемо. Но разница в пенсиях из-за разрыва еще больше.

«Мужчины по обязательной ступени пенсионного страхования в среднем собирают 6100 евро, а женщины только 4700 евро. Пенсионное имущество у мужчин в среднем на 30 процентов больше, чем у женщин», - описывают ситуацию Сааре и Кухи.

В то же время они отметили, что разрыв в пенсиях у мужчин и женщин – это не проблема не только Эстонии. Также тут нужно рассмотреть два аспекта: как много женщин вообще откладывают на пенсию, и как много денег женщины откладывают на пенсию?

«Для всех работающих 35-летних и моложе женщин, присоединение ко второй ступени накопительной пенсии в Эстонии является обязательным. Таким образом, одно большое дело уже в порядке: большая часть женщин (и мужчин) что-то откладывает. И все же есть люди, которые не получают зарплаты вообще, и среди женщин таких намного больше», - написали Сааре и Кухи.