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  • Hansapost и Hobby Hall объединяются: какие перемены ожидают клиентов?

Hansapost и Hobby Hall объединяются: какие перемены ожидают клиентов?

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ФОТО: Hansapost

Эстонский интернет-магазин Hansapost и финский Hobby Hall объединились, что привело к образованию предприятия с оборотом более чем в 80 млн евро и 225 сотрудниками, пишет Majandus.24.

Несмотря на то, что в дальнейшем предприятие будет единым, торговые марки – Hobby  Hall в Финляндии, Hansapost в Эстонии, а также Xnet и Upstore в Латвии – сохранятся.

Согласно договору об объединении, Hansapost приобрел 46 процентов Hobby Hall, еще 46 процентов принадлежат финскому семейному предприятию и нынешнем крупному собственнику Hobby Hall SGN Group, а оставшиеся восемь процентов предприятию исполнительного директора Hobby Hall Пекка Пяттиниеми Four P&P Consulting OY.

В настоящее время как у Hansapost, так и Hobby Hall примерно по 500 000 клиентов.

Член правления Hansapost Таави Раюр сообщил Postimees, что они не будут разглашать подробности сделки, но в то же время отметил, что в будущем они смогут предлагать клиентам больший ассортимент товаров по лучшим ценам.

Объединение предприятий никак не скажется на выполнении заказов и работе службы поддержки клиентов.

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