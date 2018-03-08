Hansapost и Hobby Hall объединяются: какие перемены ожидают клиентов?

Несмотря на то, что в дальнейшем предприятие будет единым, торговые марки – Hobby Hall в Финляндии, Hansapost в Эстонии, а также Xnet и Upstore в Латвии – сохранятся.

Согласно договору об объединении, Hansapost приобрел 46 процентов Hobby Hall, еще 46 процентов принадлежат финскому семейному предприятию и нынешнем крупному собственнику Hobby Hall SGN Group, а оставшиеся восемь процентов предприятию исполнительного директора Hobby Hall Пекка Пяттиниеми Four P&P Consulting OY.

В настоящее время как у Hansapost, так и Hobby Hall примерно по 500 000 клиентов.

Член правления Hansapost Таави Раюр сообщил Postimees, что они не будут разглашать подробности сделки, но в то же время отметил, что в будущем они смогут предлагать клиентам больший ассортимент товаров по лучшим ценам.