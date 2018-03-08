Фото: новехонькая Honda врезалась в стену дома
8 марта 2018 г., 14:16
Сегодня, 8 марта, около полудня на улице Рюйтли в Пярну легковой автомобиль Honda Civic Tourer врезался в стену дома.
Как сообщили Pärnu Postimees в полиции, никто не пострадал, владелец машины обратится в страховую компанию.
То, при каких обстоятельствах совершенно новый автомобиль Honda, с которого еще даже не сняли рекламу автомобильного представительства, выехал с парковочного места на тротуар и в итоге угодил в стену дома, остается загадкой.
В результате ДТП машина получила несколько царапин, в доме разбилось дверное стекло.