четверг, 8 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: новехонькая Honda врезалась в стену дома

Фото: новехонькая Honda врезалась в стену дома

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня, 8 марта, около полудня на улице Рюйтли в Пярну легковой автомобиль Honda Civic Tourer врезался в стену дома.

Как сообщили Pärnu Postimees в полиции, никто не пострадал, владелец машины обратится в страховую компанию.

То, при каких обстоятельствах совершенно новый автомобиль Honda, с которого еще даже не сняли рекламу автомобильного представительства, выехал с парковочного места на тротуар и в итоге угодил в стену дома, остается загадкой.

В результате ДТП машина получила несколько царапин, в доме разбилось дверное стекло.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ