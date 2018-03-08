Компания LG представила новые телевизоры премиум-класса

«Наша линейка флагманских OLED и Super UHD-телевизоров 2018 года представляет наивысшие достижения компании в области телевизионных технологий на данный момент. LG сохраняет свои передовые позиции в отрасли, предлагая зрителям лучшие впечатления от просмотра телевизора благодаря использованию технологии искусственного интеллекта ThinQ и самых современных процессоров», — рассказал Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment.

Компания LG представила десять новых OLED-телевизоров на базе искусственного интеллекта, включая модели W8, G8, E8, C8 и B8, пишет 4pda.ru. Они выполнены в дизайне «Изображения на стене» (модель 77/65W8), «Стеклянного экрана» (модель 65G8), «Изображения на стекле» (модель 65/55E8) и «Кинематографического экрана» (модели 77/65/55C8 и 65/55B8). Диагональ варьируются от 55 до 77 дюймов, а девять моделей Super UHD-телевизоров с искусственным интеллектом (модели SK95, SK85 и SK80) представлены в модификациях от 49 до 75 дюймов.

Интеллектуальный процессор LG Alpha 9 в серии OLED-телевизоров (W8, G8, E8 и C8) отвечает за улучшенную передачу изображения и четкость цветов под разными углами обзора, в добавление к глубокому черному цвету. А технология Dolby Atmos обеспечивает полное погружение в происходящее на экране.

Линейка Super UHD-телевизоров LG 2018 года со встроенными функциями искусственного интеллекта создана на основе процессора Alpha 7. Благодаря технологии Nano Cell и подсветке Full Array Light Dimming эти телевизоры предлагают высокое качество изображения с еще более глубокими оттенками черного, улучшенной визуализацией, детализацией теней и высокой четкостью цветов с максимально широкими углами обзора. Новые Super UHD-телевизоры на базе чипа Alpha 7 также поддерживают технологию Dolby Atmos.

Встроенные функции на основе искусственного интеллекта помогают пользователю управлять новыми телевизорами через голосовые команды и пульт, оснащенный новой технологией голосового помощника. Это достигается благодаря системе обработки естественного языка, а также платформе глубокого машинного обучения Deep ThinQ. Телевизоры ThinQ от LG поддерживают сервисы на базе электронного телегида, обеспечивая поступление данных в режиме реального времени и поиск каналов с необходимым контентом. Зритель может просто сказать «Найди саундтрек к этому фильму» или «Выключи телевизор, когда закончится эта программа» без уточнения названия или указания времени.

Платформа LG ThinQ предлагает усовершенствованные возможности интерактивного взаимодействия в новой линейке «умных» телевизоров. Так, модели ThinQ могут выступать в качестве центра системы «умный дом», обеспечивая доступ к другой «умной» бытовой технике, включая роботы-пылесосы, кондиционеры, очистители воздуха, интеллектуальные системы освещения, акустические системы и многие другие устройства, которые могут быть подключены к телевизору через Wi-Fi или Bluetooth.

Благодаря процессору Alpha 9 зрители получат ряд дополнительных преимуществ. Например, в Super UHD-телевизорах с технологией Nano Cell реализована полноматричная прямая подсветка с локальным затемнением, обеспечивающая отображение более глубоких оттенков черного, улучшенную цветопередачу, а также детализацию теней для повышения реалистичности изображения.

Система обработки естественного языка будет доступна в 14 странах. Покупатели из других регионов мира смогут воспользоваться ее функциями, выбрав один из десяти основных языков (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, бразильский вариант португальского, польский, корейский, русский и турецкий).

Новый процессор Alpha 9 от LG обеспечивает высокую реалистичность изображения благодаря широкой цветовой палитре, высокой резкости и глубине картинки. Основным новшеством этого процессора является четырехступенчатая технология снижения шумов, что в два раза больше по сравнению с аналогами.

Этот процессор также улучшает цветопередачу благодаря усовершенствованным возможностям отображения контента, что позволяет существенно повысить реалистичность представленной на экране цветовой гаммы. Alpha 9 был разработан для поддержки высокой частоты кадров, обеспечивающей более гладкое и четкое отображение движущихся изображений при частоте 120 кадров в секунду.

В OLED и Super UHD-телевизорах LG 2018 года также реализована функция Cinema HDR, обеспечивающая кинематографический уровень передачи изображения благодаря поддержке формата Advanced HDR от Technicolor. Контент в формате HDR проходит динамическую покадровую обработку с использованием собственного алгоритма от LG — Enhanced Dynamic Tone.